Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

75 MİLYON TL İSTİYOR!

Yaklaşık dört yıldır satışta olan malikanesi için yeni bir hamlede bulunan Ajda Pekkan, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan'ın, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye çıkardığı iddia edildi.