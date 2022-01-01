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Haberler Magazin Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

Ajda Pekkan'ın son haline bakın Ebru Şallı'nın aynısı! Süperstar Ajda Pekkan, yaklaşık dört yıldır satışta olan villası için geçen günlerde yeni bir hamlede bulunmuş ve evin fiyatını iki katından fazla arttırmıştı. Son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye çıkaran Pekkan, sosyal medyada günlerce konuşulmuştu. Pekkan şimdi ise yeni imajıyla sosyal medyaya damga vurdu. İmajını yenileyen Ajda Pekkan, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından Ebru Şallı'ya benzetildi. İşte Ajda Pekkan'ın son hali...

01.01.2022 19:11 - Son Güncelleme: 01.01.2022 19:27
Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

75 MİLYON TL İSTİYOR!
Yaklaşık dört yıldır satışta olan malikanesi için yeni bir hamlede bulunan Ajda Pekkan, 1.5 dönüm üzerine kurulu olan altı odası, iki salonu ve üç banyosu bulunan villası için geçtiğimiz yıl 38 milyon TL talep etmişti. Pekkan'ın, son fiyat değişikliğiyle istediği rakamı 75 milyon TL'ye çıkardığı iddia edildi.

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Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

24 saat güvenliği bulunan ve 950 metrekare kullanım alanı olan villanın fiyatını yükselten Pekkan, sosyal medyada günlerce konuşuldu.

Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

Attığı her adımla adından söz ettiren Ajda Pekkan, şimdi ise yeni imajıyla gündeme geldi.

Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

Yeni yılı sahnede hayranlarıyla beraber karşılayan ünlü şarkıcı, son haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Ajda Pekkan’ın son haline bakın Ebru Şallı’nın aynısı! 75 milyon TL’lik villasıyla çok konuşulan Ajda yeni imajıyla gündemde!

EBRU ŞALLI'YA BENZETİLDİ!
Süperstar Ajda Pekkan'ın son hali birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından Ebru Şallı'ya benzetildi.

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