Ajda Pekkan'ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş
Ajda Pekkan'ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, 5 tuvaletli, 3 salonu ve asansörü olan evde yok yok! Geçtiğimiz aylarda 'Dubaili Prens talip oldu' iddialarıyla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki villasının değeri dudak uçuklatıyor. İşte Süperstar'ın evi için istediği para ve evin içinden görüntüler...
23.03.2023 16:42 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:52
Ajda Pekkan'ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü... İçinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş...