RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ajda Pekkan'ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş

Ajda Pekkan'ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş

Ajda Pekkan'ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, 5 tuvaletli, 3 salonu ve asansörü olan evde yok yok! Geçtiğimiz aylarda 'Dubaili Prens talip oldu' iddialarıyla gündeme gelen Ajda Pekkan'ın Bahçeköy'deki villasının değeri dudak uçuklatıyor. İşte Süperstar'ın evi için istediği para ve evin içinden görüntüler...

23.03.2023 16:42 - Son Güncelleme: 23.03.2023 16:52
Ajda Pekkan’ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş

Ajda Pekkan'ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü... İçinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajda Pekkan’ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş

Ajda Pekkan Bahçeköy'deki evini satışa çıkarmış ancak bir türlü satamamıştı.

Ajda Pekkan’ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş

Lüks villanın yeni fiyatı dudak uçuklattı.

Ajda Pekkan’ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş

Malikanenin her detayıyla bizzat Ajda Pekkan ilgilenmiş...

Ajda Pekkan’ın evi saray yavrusundan hallice! 6 yatak odalı, asansörlü, içinde yok yok! Süperstar malikanesi için bakın ne kadar istiyormuş

Süperstar, duvar kâğıdından parkesine kadar her detayıyla bizzat ilgilendiği villasından kendisine fazla büyük geldiği için taşınmak istiyor.

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