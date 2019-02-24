Ajda Pekkan'ın eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri
Ajda Pekkan, Türk Sinema Tarihi'nin unutulmaz isimleri arasında yerini alıyor. Hem oyuncu hem de şarkıcı olan Süperstar Ajda Pekkan, enerjik tavırları ve unutulmaz şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kurmaya devam ediyor. İddialara göre, Süperstar Ajda Pekkan'ın eskiden aşk yaşadığı ismi duyunca çok şaşıracaksınız. İşte yıllara meydan okuyan Ajda Pekkan'ın eski sevgilisi...
'BiRBiRiMiZE VERDiĞiMiZ ÖPÜCÜK UĞUR OLDU'
Ajda Pekkan, gazino kadrolarına girdikten sonra sık sık objektifler önünde o isimle öpüşerek poz vermişti. Ajda Pekkan'ın, "O bana canım karıcım' diye seslenirdi. Ben de hemen cevap verirdim: 'Buyur güzel kocacım.' Bu diyalog ve objektifler önünde sık sık verdiğimiz öpücüklü pozlarımız gerçekte bizim uğurumuz olmuştu." dediği eski sevgilisi kim?