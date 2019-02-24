Ajda Pekkan'ın eski sevgilisini öğrenince çok şaşıracaksınız! İşte ünlülerin eski eşleri ve sevgilileri

'BiRBiRiMiZE VERDiĞiMiZ ÖPÜCÜK UĞUR OLDU'

Ajda Pekkan, gazino kadrolarına girdikten sonra sık sık objektifler önünde o isimle öpüşerek poz vermişti. Ajda Pekkan'ın, "O bana canım karıcım' diye seslenirdi. Ben de hemen cevap verirdim: 'Buyur güzel kocacım.' Bu diyalog ve objektifler önünde sık sık verdiğimiz öpücüklü pozlarımız gerçekte bizim uğurumuz olmuştu." dediği eski sevgilisi kim?