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Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı

Ankara'da sahne alan Ajda Pekkan, sesi ve şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatırken sahne dansıyla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Kısa sürede gündem olan görüntülere bir kısım sosyal medya kullanıcısı övgü yağdırdı bir kısmı ise eleştirdi. İşte Ajda Pekkan'ın sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı...

24.10.2022 00:45 - Son Güncelleme: 24.10.2022 00:45
Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı

Ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, önceki akşam Ankara'da konser verdi.

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Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı

Konsere 'Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan usta sanatçı, 'Vitrin' ve 'Ben Yanmışım'ı seslendirdikten sonra 'Bir Günah Gibi', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim', 'Uykusuz Her Gece' gibi unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı

Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düştü.

Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı

Kısa sürede gündem olan görüntülere bir kısım sosyal medya kullanıcısı övgü yağdırdı bir kısmı ise eleştirdi.

Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı

İşte Ajda Pekkan'ın sosyal medyayı ikiye bölen o dansı...

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