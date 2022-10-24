Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı
Ankara'da sahne alan Ajda Pekkan, sesi ve şarkılarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşatırken sahne dansıyla çok konuşuldu. Ünlü şarkıcının sahnede dans ettiği anlara ait görüntüler ise sosyal medyaya düştü. Kısa sürede gündem olan görüntülere bir kısım sosyal medya kullanıcısı övgü yağdırdı bir kısmı ise eleştirdi. İşte Ajda Pekkan'ın sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı...
24.10.2022 00:45 - Son Güncelleme: 24.10.2022 00:45