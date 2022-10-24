Ajda Pekkan’ın dansı sosyal medyayı ikiye böldü! O görüntülerin ardından herkes aynı soruyu sordu! Süperstar ortalığı fena salladı

Konsere 'Sihirli Aşk' şarkısıyla başlayan usta sanatçı, 'Vitrin' ve 'Ben Yanmışım'ı seslendirdikten sonra 'Bir Günah Gibi', 'Kimler Geldi Kimler Geçti', 'Haykıracak Nefesim', 'Uykusuz Her Gece' gibi unutulmaz şarkılarıyla dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.