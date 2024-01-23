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Ajda Pekkan yalısının değer akıllara zarar! 77'lik Süperstar'ın doğup büyüdüğü o yalıyı görenler inanamıyor!

77 yaşında 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan, 2023 yılında tam 3 yıldır satışta olan villasını sonunda satmayı başarmış, villanın değeri dudak uçuklatmıştı. Pekkan bu kez kendisiyle özdeşleşen başka bir yapıyla gündemde. İddialara göre, Ajda Pekkan ile anılan, geçmişte ünlü sanatçının ailesine ait olan tarihi yalı satışa çıktı. işte detaylar...

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Giriş Tarihi 23 Ocak 2024, 13:49 Güncelleme 23 Ocak 2024, 13:49
Ajda Pekkan yalısının değer akıllara zarar! 77’lik Süperstar’ın doğup büyüdüğü o yalıyı görenler inanamıyor! 1

77 yandaki Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, gençleri cebinden çıkartıyor.

Ajda Pekkan yalısının değer akıllara zarar! 77’lik Süperstar’ın doğup büyüdüğü o yalıyı görenler inanamıyor! 2

Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren ve özel hayatı oldukça merak edilen Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde 'Anne olmak içimde ukde kaldı' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Ajda Pekkan yalısının değer akıllara zarar! 77’lik Süperstar’ın doğup büyüdüğü o yalıyı görenler inanamıyor! 3

Pekkan bu kez bambaşka bir konuyla gündemde.

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