Ajda Pekkan yalısının değer akıllara zarar! 77'lik Süperstar'ın doğup büyüdüğü o yalıyı görenler inanamıyor!

77 yaşında 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan, 2023 yılında tam 3 yıldır satışta olan villasını sonunda satmayı başarmış, villanın değeri dudak uçuklatmıştı. Pekkan bu kez kendisiyle özdeşleşen başka bir yapıyla gündemde. İddialara göre, Ajda Pekkan ile anılan, geçmişte ünlü sanatçının ailesine ait olan tarihi yalı satışa çıktı. işte detaylar...