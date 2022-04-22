Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar
Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi, o anlar gündeme bomba gibi düştü. Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Süperstar, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi. Özel bir rezidanstan evler beğenen Pekkan, iki tane teras daire satın aldı ve inşaatı devam eden daireleri görmek istedi. İşte gezisini vinçle yapan Ajda'nın o halleri...
22.04.2022 12:22 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:22