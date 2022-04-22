RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar

Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar

Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi, o anlar gündeme bomba gibi düştü. Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Süperstar, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi. Özel bir rezidanstan evler beğenen Pekkan, iki tane teras daire satın aldı ve inşaatı devam eden daireleri görmek istedi. İşte gezisini vinçle yapan Ajda'nın o halleri...

22.04.2022 12:22 - Son Güncelleme: 22.04.2022 12:22
Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar

AJDA VİNÇTE!

Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar

İKİ DAİRESİ DAHA OLDU

Son zamanlarda sosyal hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Ajda Pekkan, geçtiğimiz dönemlerde İstanbul ve Bodrum'daki villalarıyla sık sık gündeme geliyordu. Gayrimenkul yatırımından vazgeçemeyen Süperstar, rotasını bu kez Kıbrıs'a çevirdi.

Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar

Özel bir rezidanstan evler beğenen Pekkan, iki tane teras daire satın aldı. İnşaatı devam eden daireleri bir an önce görmek isteyen Pekkan, gezisini ise vinçle yaptı

Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar

. Pekkan'ın o anları ise çevredekiler tarafından görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı.

Ajda Pekkan kazancını gayrimenkule yatırmaya devam ediyor! 2 daire daha alan Süperstar evlerini vinçle gezdi işte o anlar

DUBAİLİ PRENS TALİP OLMUŞTU...

Ajda Pekkan'ın villası dudak uçuklatıyor! Ajda Pekkan, uzun süredir satışta olan Sarıyer Bahçeköy'deki villasına alıcı bulamadı. Ünlü şarkıcının evine geçtiğimiz aylarda da Dubaili bir prensin talip olduğuna yönelik iddialar basına yansıdı ancak satış gerçekleşmedi.

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