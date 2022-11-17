Ajda Pekkan kalça kemiğini kırmıştı... O geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı: "Kapıyı kırdılar, 3 saat boyunca..."
Ajda Pekkan kalça kemiğini kırmıştı... O geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı. Son dönemde sahne performansıyla ve dans şovlarıyla dikkat çeken Ajda Pekkan nazara geldi. Süperstar'ın menajeri kötü haberi Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ajda Pekkan'ın evinde düşüp kalça kemiğini kırdığı o geceden yeni bilgiler geldi. Pekkan meğer 3 saat boyunca yerde yardım beklemiş.
17.11.2022 11:11 - Son Güncelleme: 17.11.2022 12:12
"KAPIYI KIRDILAR, 3 SAAT BOYUNCA..."
Ajda Pekkan kalça kemiğini kırmıştı... O geceye dair yeni detaylar ortaya çıktı.
Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.
Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.