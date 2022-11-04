Ajda Pekkan evinde kaza geçirmişti... İşte Süperstar'ın son sağlık durumu: "Çok zorlu bir süreç bekliyor insanlar merak etmesin diye..."
Ajda Pekkan evinde kaza geçirmişti... Süperstar'ın son sağlık durumu merak ediliyor. Son dönemde sahne performansıyla ve dans şovlarıyla dikkat çeken Ajda Pekkan nazara geldi. Süperstar'ın menajeri kötü haberi Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından duyurdu. Evde düşen ve kaza sonucu kalça kemiğinin çatladığı ifade edilen Ajda Pekkan'ın sağlık durumuyla ilgili söylenenin aksine daha ciddi bir durum olduğu iddia edildi. Pekkan'ıni menajeri Oğuz Arınmış da "Büyük bir kalça kemiği operasyonu değildi. Gayet sağlıklı." derken ses sanatçısı ve yazar Onur Akay ise Ajda Pekkan'a kalça kırığı teşhisi konulduğunu ve kalça protezi ameliyatı olduğunu iddia etti. İşte detaylar...
04.11.2022 10:44 - Son Güncelleme: 04.11.2022 10:44
"ÇOK ZORLU BİR SÜREÇ BEKLİYOR"
Ajda Pekkan evinde kaza geçirmişti! İşte Süperstar'ın son sağlık durumu...
Son dönemde konserden konsere koşan ve sahnedeki performansıyla adından söz ettiren Ajda Pekkan'a nazar değdi, evinde talihsiz bir kaza geçirdi.
Ajda Pekkan'ın Instagram hesabından yapılan paylaşıma ise hayranlarından geçmiş olsun mesajları yağdı. Birçok kişi sanatçı için "Nazarın böylesi" yorumunu yaptı.