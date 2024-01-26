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Ajda Pekkan 40 milyon TL'lik villasını "Hatıralarım var" diyerek satmaktan vazgeçti! Süperstar'ın evinde tam 6 oda 2 salon...

77 yaşında 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan, 2023 yılında tam 3 yıldır satışta olan villasını sonunda satmayı başarmış, villanın değeri dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Zekeriyaköy'deki, ultra lüks villasını satışa çıkara Pekkan, bu kararından vazgeçti. Süperstar'ın "Hatıralarım var" diyerek satmaktan vazgeçtiği lüks evinin detayları ise göz kamaştırıyor.

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Giriş Tarihi 26 Ocak 2024, 08:37 Güncelleme 26 Ocak 2024, 09:05
Ajda Pekkan 40 milyon TL’lik villasını Hatıralarım var diyerek satmaktan vazgeçti! Süperstar’ın evinde tam 6 oda 2 salon... 1

77 yandaki Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, gençleri cebinden çıkartıyor.

Ajda Pekkan 40 milyon TL’lik villasını Hatıralarım var diyerek satmaktan vazgeçti! Süperstar’ın evinde tam 6 oda 2 salon... 2

Uzun yıllardır müzik kariyerini sürdüren ve özel hayatı oldukça merak edilen Ajda Pekkan, geçtiğimiz günlerde 'Anne olmak içimde ukde kaldı' açıklamasıyla gündeme gelmişti.

Ajda Pekkan 40 milyon TL’lik villasını Hatıralarım var diyerek satmaktan vazgeçti! Süperstar’ın evinde tam 6 oda 2 salon... 3

"HATIRALARIM VAR"

Ajda Pekkan, üç yıl önce 40 milyon liraya satışa çıkardığı Zekeriyaköy'deki lüks villasını satmaktan vazgeçti.

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