Ajda Pekkan 40 milyon TL'lik villasını "Hatıralarım var" diyerek satmaktan vazgeçti! Süperstar'ın evinde tam 6 oda 2 salon...

77 yaşında 'Süperstar' lakaplı Ajda Pekkan, 2023 yılında tam 3 yıldır satışta olan villasını sonunda satmayı başarmış, villanın değeri dudak uçuklatmıştı. Geçtiğimiz günlerde ise Zekeriyaköy'deki, ultra lüks villasını satışa çıkara Pekkan, bu kararından vazgeçti. Süperstar'ın "Hatıralarım var" diyerek satmaktan vazgeçtiği lüks evinin detayları ise göz kamaştırıyor.