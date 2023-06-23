Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel'in çocuklarıyla surf keyfi! 44'lük Çağla Şıkel'in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: "Genetik güzelik"
Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel'in çocuklarıyla surf keyfi! 44'lük Çağla Şıkel'in anne ve ablasını görenler dönüp bir daha baktı, "Genetik güzellik bu" yorumları havalarda uçuştu. Bir davete katılan ve çocuklarıyla hem iş hem de küçük bir tatil yapan Çağla Şıkel Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Surf denemesi yapan ve kendisine "Çabama sağlık" notunu yazan Çağla Şıkel, annesi ve ablasını da paylaşmayı ihmal etmedi.
23.06.2023 15:39 - Son Güncelleme: 23.06.2023 15:39