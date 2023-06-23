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Haberler Magazin Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel'in çocuklarıyla surf keyfi! 44'lük Çağla Şıkel'in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: "Genetik güzelik"

Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel'in çocuklarıyla surf keyfi! 44'lük Çağla Şıkel'in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: "Genetik güzelik"

Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel'in çocuklarıyla surf keyfi! 44'lük Çağla Şıkel'in anne ve ablasını görenler dönüp bir daha baktı, "Genetik güzellik bu" yorumları havalarda uçuştu. Bir davete katılan ve çocuklarıyla hem iş hem de küçük bir tatil yapan Çağla Şıkel Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekti. Surf denemesi yapan ve kendisine "Çabama sağlık" notunu yazan Çağla Şıkel, annesi ve ablasını da paylaşmayı ihmal etmedi.

23.06.2023 15:39 - Son Güncelleme: 23.06.2023 15:39
Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel’in çocuklarıyla surf keyfi! 44’lük Çağla Şıkel’in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: Genetik güzelik

"GENETİK GÜZELİK"

Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel'in çocuklarıyla surf keyfi! 44'lük Çağla Şıkel'in anne ve ablasını görenler bir daha baktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel’in çocuklarıyla surf keyfi! 44’lük Çağla Şıkel’in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: Genetik güzelik

Avukat Nail Gönenli ile aşk orucunu bozan Çağla Şıkel şimdilerde çocuklarıyla vakit geçiriyor.

Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel’in çocuklarıyla surf keyfi! 44’lük Çağla Şıkel’in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: Genetik güzelik

2008–2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli olan ve iki erkek evlat dünyaya getiren Çağla Şıkel ailesiyle gündem oldu.

Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel’in çocuklarıyla surf keyfi! 44’lük Çağla Şıkel’in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: Genetik güzelik

Önce ablası ve annesi ile fotoğtraf paylaşan Çağla'ya, "Güzellik genetik" yormları yapıldı.

Ailesiyle tatile çıkan Çağla Şıkel’in çocuklarıyla surf keyfi! 44’lük Çağla Şıkel’in anne ve ablasını görenler bir daha baktı: Genetik güzelik

Ardından iki oğlu ile eğlendiği anlardan paylaşımlar yapan Çağla Şıkel hünerlerini sergiledi.

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