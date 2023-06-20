Aile’nin Yağmur'u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle tanınan ve son olarak Aile'de Yağmur rolüyle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, yapımın sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatil pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisi ile meslektaşı Hande Doğandemir'e poz veren oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Kumlara sere serpe uzanan Geyik'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...
20.06.2023 11:14 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:14
Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle tanınan Yüsra Geyik, son olarak Aile dizisinde yer aldı.
Geyik, kumlara sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram sayfasında "Hande Doğandemir büyüktür herkes" notuyla yayınladı.