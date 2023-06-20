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Haberler Magazin Aile’nin Yağmur'u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...

Aile’nin Yağmur'u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Zeliş karakteriyle tanınan ve son olarak Aile'de Yağmur rolüyle izleyici karşısına çıkan Yüsra Geyik, yapımın sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatil pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi. Siyah bikinisi ile meslektaşı Hande Doğandemir'e poz veren oyuncu, kısa sürede gündem oldu. Kumlara sere serpe uzanan Geyik'in paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü. İşte o paylaşım...

takvim.com.tr
20.06.2023 11:14 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:14
Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...

Arka Sokaklar'da canlandırdığı Zeliş karakteriyle tanınan Yüsra Geyik, son olarak Aile dizisinde yer aldı.

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Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...

Dizide Yağmur karakterini canlandıran oyuncu, yapımın sezon finali yapmasının ardından tatile çıktı.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...

Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, tatil pozlarını Instagram'da yayınlamayı da ihmal etmedi.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...

Meslektaşı Hande Doğandemir'e poz veren oyuncu, siyah bikinisi ile objektif karşısına geçti.

Aile’nin Yağmur’u Yüsra Geyik siyah bikinisi ile kumların üzerine yattı! Verdiği pozlar olay oldu! Hande Doğandemir göndermesi...

Geyik, kumlara sere serpe uzanarak verdiği pozları Instagram sayfasında "Hande Doğandemir büyüktür herkes" notuyla yayınladı.

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