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Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın annesi bir Maşallahınızı alır! Serenay'ın annesi Ümran kızını solladı geçti

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü üstlendiği Aile dizisiyle ekranlara geri dönen Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın gündeminde. Kısa bir süre önce Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçen oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören hayran kaldı. Sarıkaya'nın annesi için "Güzelliğiyle kızını sollamış", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın gözünden sakındığı annesi...

08.03.2023 11:55 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:57
Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi bir Maşallahınızı alır! Serenay’ın annesi Ümran kızını solladı geçti

Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte başrolünde yer aldığı Aile dizisiyle ekranlara geri dönen Serenay Sarıkaya, kariyeri kadar özel hayatıyla da çok konuşuldu.

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Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi bir Maşallahınızı alır! Serenay’ın annesi Ümran kızını solladı geçti

Ünlü oyuncu son olarak annesi ile sosyal medyaya damga vurdu.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi bir Maşallahınızı alır! Serenay’ın annesi Ümran kızını solladı geçti

Sarıkaya'nın annesi için "Güzelliğiyle kızını sollamış", "Güzellik genetik", "Annesi değil ablası sanki" yorumları yapıldı.

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi bir Maşallahınızı alır! Serenay’ın annesi Ümran kızını solladı geçti

İşte başta Serenay Sarıkaya olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...

Aile’nin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın annesi bir Maşallahınızı alır! Serenay’ın annesi Ümran kızını solladı geçti

Sinem Kobal

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