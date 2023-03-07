Aile'nin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın annesi bir Maşallahınızı alır! Serenay'ın annesi Ümran kızını gölgede bırakmasını bildi
Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolünü üstlendiği Aile dizisiyle ekranlara geri dönen Serenay Sarıkaya, sosyal medyanın gündeminde. Kısa bir süre önce Burak Deniz ve Mert Ramazan Demir ile kamera karşısına geçen oyuncunun özel hayatı da merak edildi. Özellikle ailesi merak konusu olan Serenay Sarıkaya'nın annesini gören hayran kaldı. Sarıkaya'nın annesi için "Güzelliğiyle kızını sollamış", "Güzellik genetik" yorumları yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın gözünden sakındığı annesi...
07.03.2023 08:35 - Son Güncelleme: 07.03.2023 08:35