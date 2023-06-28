Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... "Yolda görsem tanımam" 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor
Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor, "Yolda görsem tanımam" yorumları yapıyor. Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Gruda, Itır Esen, Ahmet Sezerel gibi isimleri bulunduran, Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan Aile Şerefi filmi 1976 yılında izleyici karşısına çıktı. Filmde ortalığı karıştıran Oktay karakterne hayat veren Eriş Akman'ın son hali merak ediliyor. İşte başta Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.
28.06.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:58
Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor, "Yolda görsem tanımam" yorumları yapılıyor.
Aile Şerefi'nin Oktay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eriş Akman'ın son hali gündemde. İşte başta Eriş Akman olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.