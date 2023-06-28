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Haberler Magazin Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... "Yolda görsem tanımam" 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor

Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... "Yolda görsem tanımam" 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor

Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor, "Yolda görsem tanımam" yorumları yapıyor. Kadrosunda Münir Özkul, Adile Naşit, Şevket Altuğ, Mahmut Hekimoğlu, Mahmut Cevher, Ayşen Gruda, Itır Esen, Ahmet Sezerel gibi isimleri bulunduran, Yeşilçam'ın efsaneleşmiş filmlerinden biri olan Aile Şerefi filmi 1976 yılında izleyici karşısına çıktı. Filmde ortalığı karıştıran Oktay karakterne hayat veren Eriş Akman'ın son hali merak ediliyor. İşte başta Aile Şerefi'nin Oktay'ı Eriş Akman olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin değişimleri.

28.06.2023 10:44 - Son Güncelleme: 28.06.2023 10:58
Aile Şerefi’nin kötü Oktay’ıydı... Yolda görsem tanımam 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor

Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor, "Yolda görsem tanımam" yorumları yapılıyor.

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Aile Şerefi’nin kötü Oktay’ıydı... Yolda görsem tanımam 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor

At arabası ile maden suyu satarak para kazanan, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinen Rıza'nın, küçük oğlunu arabayla çarparak kaçan, sonrasında kızı Zeynep'e kafayı takan, Oktay, onu elde etmek için tüm aileye zarar verdi.

Aile Şerefi’nin kötü Oktay’ıydı... Yolda görsem tanımam 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor

Öyle ki sorunlu ve şımarık karakteri ve ona kol kanat geren babasıyla tüm izleyicileri deli etmişti.

Aile Şerefi’nin kötü Oktay’ıydı... Yolda görsem tanımam 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor

Aile Şerefi'nin Oktay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eriş Akman'ın son hali gündemde. İşte başta Eriş Akman olmak üzere Yeşilçam yıldızlarının yıllar içerisindeki değişimleri.

Aile Şerefi’nin kötü Oktay’ıydı... Yolda görsem tanımam 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman’ın son halini gören gözlerine inanamıyor

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Itır Esen'e, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte önce ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

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