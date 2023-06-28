Aile Şerefi'nin kötü Oktay'ıydı... "Yolda görsem tanımam" 75 yaşındaki Yeşilçam yıldızı Eriş Akman'ın son halini gören gözlerine inanamıyor

At arabası ile maden suyu satarak para kazanan, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinen Rıza'nın, küçük oğlunu arabayla çarparak kaçan, sonrasında kızı Zeynep'e kafayı takan, Oktay, onu elde etmek için tüm aileye zarar verdi.