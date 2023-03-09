Vav TV İzle
Haberler Magazin Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı

Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı

Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesi olan Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın elbisesi dikkat çekmişti. Kasığına kadar derin yırmaçlı elbisesiyle Aile dizisi 1. bölümde izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya'nın o tarzının fiyatı dudak uçuklatacak cinsten!

09.03.2023 10:04 - Son Güncelleme: 09.03.2023 10:15
Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı

Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı

'Aile'de 'Devin' karakterine hayat veren oyuncu Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde.

Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı

Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.

Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı

Uzun bir aradan sonra televizyona iş yapan Serenay Sarıkaya 'Aile' adlı diziyle hayranlarıyla buluştu.

Aile dizisinin Devin’i Serenay Sarıkaya’nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı

'The Sopranos'un uyarlaması olan dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya'ya Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Yüsra Geyik, Levent Ülgen, Nur Sürer gibi ünlü isimler eşlik ediyor.

SON DAKİKA