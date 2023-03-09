Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı
Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı. Kerem Bürsin, Umut Evirgen, Cem Yılmaz... Eski sevgili listesi bir hayli kabarık olan Serenay Sarıkaya sosyal medya gündeminde. Son dönemde sevgilileri ile anılan Sarıkaya ekranlara döndü. Son projesi olan Aile dizisinde canlandırdığı Devin karakteri ile dikkat çeken Serenay Sarıkaya'nın elbisesi dikkat çekmişti. Kasığına kadar derin yırmaçlı elbisesiyle Aile dizisi 1. bölümde izleyici karşısına çıkan Serenay Sarıkaya'nın o tarzının fiyatı dudak uçuklatacak cinsten!
09.03.2023 10:04 - Son Güncelleme: 09.03.2023 10:15
Aile dizisinin Devin'i Serenay Sarıkaya'nın kasığına kadar yırmacı olay olmuştu meğer üzerinde servet taşıyormuş! O tarzın bedeli dudak uçuklattı.
Dijital platformda yayınlanan 'Şahmaran' dizisinde Burak Deniz ile kamera karşısına geçen Serenay Sarıkaya'nın yeni partneri Kıvanç Tatlıtuğ oldu.