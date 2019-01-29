Aile boyu skandal! Tosic, meslektaşının eşine...

Sırp futbolcu Dusko Tosic ile eşi Jenela Karleusa'nın boşroünde olduğu ihanet skandalına bir yenisi daha eklendi... Sırp basını, Karleusa'nın Boşnak futbolcu Ognjen Vranjes'le yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Dün ise Tosic'in, evli ve çocuklu Jovana Djordjevic'e sosyal medyada flört mesajları attığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın eski yıldızı Dusko Tosic ile şarkıcı eşi Jelena Karleusa'nın evliliği hakkındaki skandal iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Jelena'nın bir futbolcuyla yasak aşk skandalının ardından Tosic'in de meslektaşının eşine göz diktiği iddia ediliyor. İki çocuk annesi Jovana, seksi pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettiriyor.