"Aile boyu rap" dedi kızlarıyla şarkı söylediği anları paylaştı! Acun Ilıcalı ve kızlarından bir ilk "Acun abi ben Almanya'dan geldim..."

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte rap şarkı söylediği anları paylaştı. O paylaşımın altı ise Yetenek Sizsiniz döneminden kalan "Acun abi Almanya'dan geldim sana rap yapacağım" repliğiyle doldu taştı. İşte o anlar.