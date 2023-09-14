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"Aile boyu rap" dedi kızlarıyla şarkı söylediği anları paylaştı! Acun Ilıcalı ve kızlarından bir ilk "Acun abi ben Almanya'dan geldim..."

3 kez evlenen Acun ilk evliliğini Seda Başbuğ, ikinci evliliğini Zeynep Yılmaz ve üçüncü evliliğini de Şeyma Subaşı ile gerçekleştirdi. 4 kızı ve bir kız torunu olan Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ve kızlarıyla oldukça mutlu bir hayat sürüyor. Acun Ilıcalı kızlarıyla birlikte rap şarkı söylediği anları paylaştı. O paylaşımın altı ise Yetenek Sizsiniz döneminden kalan "Acun abi Almanya'dan geldim sana rap yapacağım" repliğiyle doldu taştı. İşte o anlar.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 14 Eylül 2023, 15:11 Güncelleme 28 Ekim 2023, 11:03
Aile boyu rap dedi kızlarıyla şarkı söylediği anları paylaştı! Acun Ilıcalı ve kızlarından bir ilk Acun abi ben Almanya’dan geldim... 1

3 yıla yakın süredir birlikte olan ünlü çift, ilişkilerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih ediyor.

Aile boyu rap dedi kızlarıyla şarkı söylediği anları paylaştı! Acun Ilıcalı ve kızlarından bir ilk Acun abi ben Almanya’dan geldim... 2

Bir yandan da Ilıcalı sık sık kızları ile paylaşım yapıyor. 4 kız babası olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı 2020 yılında dede olmuştu.

Aile boyu rap dedi kızlarıyla şarkı söylediği anları paylaştı! Acun Ilıcalı ve kızlarından bir ilk Acun abi ben Almanya’dan geldim... 3

Acun Ilıcalı'nın kızı Banu Ilıcalı ve eşi Efe Ceyhun dünyaya gelen kızlarına Begüm adını vermişti.

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