Ahu Yağtu ve Bora Cengiz aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla 12 yaş farkı gündemde

Ahu Yağtu'nun Sağlık Mücadelesi: Baygınlıkla Başlayan Süreç Anevrizmaya Uzandı
Ekranların sevilen isimlerinden Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun baygınlık geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenilince gözler sağlık durumuna çevrildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından tedavi süreci başlatıldı.
Menajerlik Şirketinden Açıklama
Yağtu'nun ekibi, yayımladıkları yazılı açıklamayla durumun ciddiyetini, fakat aynı zamanda kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler.." ifadeleri yer aldı.