Ahu Yağtu ve Bora Cengiz aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla 12 yaş farkı gündemde

Sağlık mücadelesi nedeniyle bir süre ekranlardan uzak kalan Ahu Yağtu, geçirdiği beyin anevrizmasının ardından toparlanarak yeniden gündeme geldi. Ünlü isim iyileşme sürecini geride bırakmasıyla birlikte özel hayatında da yeni bir sayfa açtı.

Yağtu'nun bir süredir kendisinden 12 yaş küçük oyuncu Bora Cengiz'le yakınlaştığı konuşuluyordu. İkilinin son görüntüleri bu iddiaları artık bir söylentinin ötesine taşıdı.

Galaya Birlikte Katıldılar

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yağtu "Yan Yana" filminin galasında Cengiz'le birlikte kameraların karşısına çıkmış, o dönem sorulan ilişki sorularına "çok iyi arkadaşız" diyerek yanıt vermişti.

Ancak ikilinin son olarak el ele görüntülenmesi, aralarındaki bağın dostluğun ötesine geçtiğini net biçimde ortaya koydu.

Her iki tarafın da sessiz kalması ilişkilerini şimdilik gözlerden uzak yaşamak istediklerine işaret ediyor.

Zorlu Günlerden Mutlu Bir Döneme

Beyin anevrizması sonrası yaşadığı sıkıntılı süreci geride bırakan Yağtu'nun yeniden hayat enerjisini kazanması, yakın çevresi tarafından da büyük bir sevinçle karşılanıyor.

Oyuncunun hem sağlığına kavuşması hem de yeni bir ilişkiye başlaması onun için yeni bir dönemin kapısını aralamış görünüyor.

Bora Cengiz Kimdir?

9 Aralık 1990'da dünyaya gelen Bora Cengiz; oyunculuk, müzisyenlik ve yönetmenlik alanlarında üretim yapan çok yönlü bir isim.

Kariyerinin başlangıcı 2008 yapımı televizyon dizisi Peri Masalı'nda canlandırdığı "Tolga" karakteriyle oldu. Ardından Kıskanmak filmindeki performansıyla dikkat çekti.

Televizyon tarafında ise Maskeli Balo, Kavak Yelleri, Türkan, Bebek İşi ve Bodrum Masalı gibi yapımlarla izleyici karşısına çıktı.

Ahu Yağtu'nun Sağlık Mücadelesi: Baygınlıkla Başlayan Süreç Anevrizmaya Uzandı

Ekranların sevilen isimlerinden Ahu Yağtu, geçtiğimiz günlerde hayranlarını endişelendiren bir haberle gündeme gelmişti. Ünlü oyuncunun baygınlık geçirdiği ve acilen hastaneye kaldırıldığı öğrenilince gözler sağlık durumuna çevrildi. Yapılan ilk kontrollerin ardından tedavi süreci başlatıldı.

Menajerlik Şirketinden Açıklama

Yağtu'nun ekibi, yayımladıkları yazılı açıklamayla durumun ciddiyetini, fakat aynı zamanda kontrol altına alındığını duyurdu. Açıklamada, "Ahu Yağtu, dün geçirdiği baygınlık sonrasında bir tedavi sürecine girmiştir. Kendisine tüm tetkikler sonrasında beyin anevrizması teşhisi konulmuş olup, sağlık durumunun iyi ve tedavi sürecinin başladığını bilmenizi isteriz. Sevgiler.." ifadeleri yer aldı.

Ahu Yağtu Sessizliğini Bozdu: Sosyal Medyadan Bilgilendirme

Oyuncu, takipçilerine süreci kendi ağzından aktarmayı seçerek sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."

"Hızlı Toparlıyorum" Notuyla İlk Fotoğraf

Tedavinin ardından hastane odasından bir kare paylaşan Yağtu, kısa bir notla takipçilerine seslenmişti: "Hızlı toparlıyorum." Bu mesaj, sanatçının iyileşme sürecine dair umut veren bir işaret olarak yorumlandı.

Galada İlk Görüntü: Yağtu Sağlık Sürecini Anlattı

Bir süre gözlerden uzak kalan oyuncu, yaşadığı zorlu dönemin ardından ilk kez bir galada ortaya çıktı. Hem yüzündeki yorgunluk hem de yeniden sahneye dönüş heyecanı dikkat çekiyordu.

Yaşadıklarını samimiyetle paylaşarak şunları söyledi:

"Şu anda iyiyim ama vertigo hala devam ediyor. Vertigodan kurtulamadım, birçok insanda olan bir şeymiş. O sırada düşme sebepli kısa süreli hafıza kaybı oldu. Bir gün sürdü, sonraki günlerde geri geldi."