Ahu Yağtu ve Bora Cengiz aşkı belgelendi! Ünlü oyuncuyla 12 yaş farkı gündemde

Ahu Yağtu Sessizliğini Bozdu: Sosyal Medyadan Bilgilendirme

Oyuncu, takipçilerine süreci kendi ağzından aktarmayı seçerek sosyal medya hesabından bir açıklama paylaştı. Yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Merhabalar, epey soran olduğu için geçirdiğim süreçle ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Vertigo atağı ile sokakta düşüp bayılmamın sonucunda yapılan tetkiklerde, beyin damarlarında, biri patlamak üzere 4 adet anevrizmaya rastlandı. Bunlara stent ve coil yöntemleri ile müdahale edildi. Hastaneden bugün itibarıyla taburcu oldum, şiddetli baş ağrıları haricinde iyiyim ve daha iyi olacağım çok şükür. Bu dönemde başka şehirlerden kalkıp gelenlere, arayıp soran ve yazan, şifa dualarını esirgemeyen sevdiceklerime çok teşekkür ediyorum. Varlığınız ve desteğiniz beni son derece mutlu etti, huzurlu hissettirdi. Eksik olmayın."