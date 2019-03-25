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Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!

Ahu Yağtu, uzun bir aradan sonra gönlünü iş insanı Efe Dursun'a kaptırdı. Cem Yılmaz ile boşandıktan sonra birden fazla kişi ilşe adı geçen Ahu Yağtu, uzun bir süredir içecek fabrikaları olan Efe Dursun'la birlikte olduğu ortaya çıktı. İş insanı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İspanya'nın Barselona şehrinde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. İşte Ahu Yağtu ve sevgilisi Efe Dursun...

25.03.2019 09:48 - Son Güncelleme: 25.03.2019 09:53
Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!

Ahu Yağtu, aşkı buldu. Altı yıl önce boşandığı Cem Yılmaz'dan sonra adı birçok kişiyle anılan oyuncunun, uzun bir süredir içecek fabrikaları olan Efe Dursun'la birlikte olduğu ortaya çıktı. İş insanı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İspanya'nın Barselona şehrinde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.

Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!

"BEN OLMADAN BİR GÜN BİLE OLMAZ"

Eski bir fotoğrafı paylaşan Dursun, "Ben olmadan bir gün bile olmaz. Seni daha çok arzuluyorum. Neyse ki, iyi ki" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. İlişkiyi sadece yakın arkadaşlarına söyleyen çiftin, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmedikleri öğrenildi.

Çift, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmiyor.

Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!

Oynadıkları projelerde bambaşka insanlarla görülüp yakıştırılıyorlar ama özel hayatlarında kalpleri başkalarıyla dolu.

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!

Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!

Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

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