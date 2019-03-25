Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!
Ahu Yağtu, uzun bir aradan sonra gönlünü iş insanı Efe Dursun'a kaptırdı. Cem Yılmaz ile boşandıktan sonra birden fazla kişi ilşe adı geçen Ahu Yağtu, uzun bir süredir içecek fabrikaları olan Efe Dursun'la birlikte olduğu ortaya çıktı. İş insanı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İspanya'nın Barselona şehrinde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. İşte Ahu Yağtu ve sevgilisi Efe Dursun...
25.03.2019 09:48
- Son Güncelleme: 25.03.2019 09:53
Ahu Yağtu, aşkı buldu. Altı yıl önce boşandığı Cem Yılmaz'dan sonra adı birçok kişiyle anılan oyuncunun, uzun bir süredir içecek fabrikaları olan Efe Dursun'la birlikte olduğu ortaya çıktı. İş insanı geçtiğimiz günlerde sevgilisiyle İspanya'nın Barselona şehrinde yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti.
"BEN OLMADAN BİR GÜN BİLE OLMAZ"
Eski bir fotoğrafı paylaşan Dursun, "Ben olmadan bir gün bile olmaz. Seni daha çok arzuluyorum. Neyse ki, iyi ki" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. İlişkiyi sadece yakın arkadaşlarına söyleyen çiftin, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmedikleri öğrenildi.
Çift, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmiyor.
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