Ahu Yağtu Efe Dursun ile aşk yaşıyor: Ben olmadan bir gün bile olmaz!

"BEN OLMADAN BİR GÜN BİLE OLMAZ"

Eski bir fotoğrafı paylaşan Dursun, "Ben olmadan bir gün bile olmaz. Seni daha çok arzuluyorum. Neyse ki, iyi ki" notunu düşerek, kalp emojisi koydu. İlişkiyi sadece yakın arkadaşlarına söyleyen çiftin, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmedikleri öğrenildi.



Çift, gazetecilere görüntü vermemek için İstanbul'daki popüler mekanları tercih etmiyor.