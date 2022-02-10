Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç olarak tanındı son hali sosyal medyayı salladı! Tövbe eden Meriç Erkan adını bile değiştirdi
Tüm Türkiye onu Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan olarak tanıdı... Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan ve Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan yıllar sonra ortaya çıktı ama ne çıkmak. Tövbe eden sadece imajını değil adını bile değiştiren Meriç Erkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Meriç Erkan'ın son hali.
10.02.2022 09:42
- Son Güncelleme: 10.02.2022 09:52
MERİÇ ERKAN KİMDİR?
Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı.
Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor.