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Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç olarak tanındı son hali sosyal medyayı salladı! Tövbe eden Meriç Erkan adını bile değiştirdi

Tüm Türkiye onu Yeşilçam'ın yıldızı Ahu Tuğba'nın sevgilisi Meriç Erkan olarak tanıdı... Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan ve Ahu Tuğba'nın sevgilisi olarak tanınan Meriç Erkan yıllar sonra ortaya çıktı ama ne çıkmak. Tövbe eden sadece imajını değil adını bile değiştiren Meriç Erkan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı. İşte Meriç Erkan'ın son hali.

10.02.2022 09:42 - Son Güncelleme: 10.02.2022 09:52
Ahu Tuğba’nın sevgilisi Meriç olarak tanındı son hali sosyal medyayı salladı! Tövbe eden Meriç Erkan adını bile değiştirdi

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı Meriç Erkan bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı.

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Ahu Tuğba’nın sevgilisi Meriç olarak tanındı son hali sosyal medyayı salladı! Tövbe eden Meriç Erkan adını bile değiştirdi

Katıldığı programlarla adından söz ettiren Meriç Arkan son haliyle şoke etti.

Ahu Tuğba’nın sevgilisi Meriç olarak tanındı son hali sosyal medyayı salladı! Tövbe eden Meriç Erkan adını bile değiştirdi

Uçuyordu, zıplıyordu, türlü türlü çılgın hareketlerle adından söz ettirmeyi ve ekranlarda kalmayı başarıyordu.

Ahu Tuğba’nın sevgilisi Meriç olarak tanındı son hali sosyal medyayı salladı! Tövbe eden Meriç Erkan adını bile değiştirdi

MERİÇ ERKAN KİMDİR?

Meriç Erkan, 2 Temmuz 1969 tarihinde Samsun'da dünyaya geldi, ilköğretimini de orada tamamladı. 1987 yılında Samsun Maltepe Lisesi'nden mezun olduktan sonra ajanslarda modellik yapmaya başladı.

Ahu Tuğba’nın sevgilisi Meriç olarak tanındı son hali sosyal medyayı salladı! Tövbe eden Meriç Erkan adını bile değiştirdi

Adını Kuşum Aydın'ın sunduğu programla duyuran Meriç Erkan, Ahu Tubğa ile yaşadığı aşk ile hatırlanıyor.

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