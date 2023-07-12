Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi
Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan Meriç Erkan son haliyle herkesi şaşkına çeviriyor. Maneviyata yönelen, adını değiştiren Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte haberin detayları...
Maneviyata yönelen ünlü isim, "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" dedi. Meriç, 2022'de konuk olduğu Katarsis'te şunları söyledi: "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm anı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. O dönem görevim insan eğlendirmekti.
Ahu Tuğba ile ilgili de itiraflarda bulunan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır. Meriç Erkan o dönemle ilgili "Cahillikten dolayı o dönem bir sallanıyorsun o büyüye kapılıyorsun. Bir havalara giriyorsun. Çok tehlikeli. Aşırı şöhretim yoktu ama gez gez gez ne olacak uçarı bir hayat" ifadelerini kullanmıştı.