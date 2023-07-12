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Haberler Magazin Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

Çılgın tavırları, televizyon programlarında yaptıklarıyla Türkiye'nin hafızasında yer edinen Meriç Erkan, bir süre daha ekranlarda yer aldıktan sonra sırra kadem bastı. Yıllar sonra ortaya çıkan Meriç Erkan son haliyle herkesi şaşkına çeviriyor. Maneviyata yönelen, adını değiştiren Meriç Erkan artık bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte haberin detayları...

12.07.2023 11:20 - Son Güncelleme: 12.07.2023 11:20
Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

Katıldığı sabah programlarında yaptığı ilginç danslar ve bir dönem Ahu Tuğba ile yaşadığı aşkla ünlenen Meriç Erkan her şeyden elini eteğini çekerek maneviyata yönelmişti.

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Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı Meriç Erkan bir döneme damga vuran isimlerin arasındaydı.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

Maneviyata yönelen ünlü isim, "Ben aradığımı buldum. Yatırımım ahirete" dedi. Meriç, 2022'de konuk olduğu Katarsis'te şunları söyledi: "Böyle yaparsam reyting getiriyor, her şey yolunda. O ortamda öyle gidiyordu, bambaşka bir pencereden bakınca olay bambaşka oluyor. Öldüğüm anı düşünemiyorum, dans ederken hoş değil. O dönem görevim insan eğlendirmekti.

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

"AHU TUĞBA'YA KARŞI HİÇBİR ŞEY YOKTU"
Ben zaten imansızdım demiyorum. Hareketlerimle başka yaşantıdaydım. Hareketlerimi düzeltip kendimi inanılmaz bir atmosfere attım, çok güvende hissediyorum"

Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

Ahu Tuğba ile ilgili de itiraflarda bulunan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır. Meriç Erkan o dönemle ilgili "Cahillikten dolayı o dönem bir sallanıyorsun o büyüye kapılıyorsun. Bir havalara giriyorsun. Çok tehlikeli. Aşırı şöhretim yoktu ama gez gez gez ne olacak uçarı bir hayat" ifadelerini kullanmıştı.

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