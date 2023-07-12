Ahu Tuğba’nın çılgın aşkıydı! 54 yaşındaki Meriç Erkan’ın son haline bakın! Her şeyi bir kenara bırakıp maneviyata yöneldi adını değiştirdi

Ahu Tuğba ile ilgili de itiraflarda bulunan Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Doğaçlama kurgu. Sen buna aşıksın bu da seni kabul etmiyor. Kritik noktaları onlar belirliyor gerisi sana kalıyor. Bir duygu yok varmış gibi. Ahu Tuğba'ya karşı hiçbir şey yoktu. Aslında o dönemin yalancısıyım ben. Buna razı edilmiştim bu da benim hatamdır. Meriç Erkan o dönemle ilgili "Cahillikten dolayı o dönem bir sallanıyorsun o büyüye kapılıyorsun. Bir havalara giriyorsun. Çok tehlikeli. Aşırı şöhretim yoktu ama gez gez gez ne olacak uçarı bir hayat" ifadelerini kullanmıştı.