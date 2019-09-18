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Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları sosyal medya gündemine oturdu: Adam aşık!

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in set ziyareti ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilmiş ancak bu iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı. 36 yaşındaki Ahmet Kural'ın sevgilisiyle evlenecekleri iddiasının ardından ortaya çıkan görüntüler Kural hayranlarına, "Adam aşık" dedirtti. İşte Ahmet Kural'ın sevgilisine aşk dolu baktığı o anlar...

18.09.2019 13:59 - Son Güncelleme: 18.09.2019 14:20
Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları sosyal medya gündemine oturdu: Adam aşık!

SETTE AŞK TABLOSU!

Ahmet Kural ile sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in mutlu anları sosyal medya gündemine oturdu. 36 yaşındaki Kural, aradığı aşkı avukat Çağla Gizem Çelik'te buldu. 3 aydır birliktelik yaşayan çiftin 2019 yılının sonlarına doğru evleneceği iddia edilirken ortaya çıkan bu görüntüler ikili arasındaki aşkı bir kez daha kanıtladı.

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları sosyal medya gündemine oturdu: Adam aşık!

Oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Çelik aşkı, dolu dizgin devam ediyor. Çelik, sevgilisi Kural'ı rol aldığı filmin setinde ziyaret etti. Murat Cemcir, Devrim Yakut, Rasim Öztekin, Yağmur Tanrısevsin ve yönetmen Selçuk Aydemir'in aralarında bulunduğu ekiple sohbet eden Çağla Gizem Çelik ve Ahmet Kural, mutluluk tablosu sergiledi. Kural'ın, gözlerini sevgilisinden alamadığı da dikkatlerden kaçmadı.

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları sosyal medya gündemine oturdu: Adam aşık!

Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. 2.Sayfa'da yer alan habere göre; taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl Kasım ayında ayrıkları öğrenildi.

Ahmet Kural'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.' açıklamasını yaptı.

Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları sosyal medya gündemine oturdu: Adam aşık!

AHMET KURAL'IN AVUKAT SEVGİLİSİ KİMDİR?

Ahmet Kural'ın sevgilisinin 29 yaşında olduğu öğrenildi. 3 aydır birlikte olan çiftin ailelerinin tanıştığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre Çağla Gizem Çelik'e evlenme teklifi eden Ahmet Kural bu yılın sonunda dünyaevine girecek.

Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları sosyal medya gündemine oturdu: Adam aşık!

SAĞLIKLI İLİŞKİ İÇİN...

Çiftin, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettikleri öğrenildi.

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