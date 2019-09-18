Ahmet Kural'ın sevgilisine bakışları sosyal medya gündemine oturdu: Adam aşık!

Ahmet Kural sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in set ziyareti ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilmiş ancak bu iddianın gerçek dışı olduğu ortaya çıkmıştı. 36 yaşındaki Ahmet Kural'ın sevgilisiyle evlenecekleri iddiasının ardından ortaya çıkan görüntüler Kural hayranlarına, "Adam aşık" dedirtti. İşte Ahmet Kural'ın sevgilisine aşk dolu baktığı o anlar...

18.09.2019 13:59 - Son Güncelleme: 18.09.2019 14:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





