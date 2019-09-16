Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!
Ahmet Kural, geçirdiği zor günlerin ardından aradığı aşkı avukat Çağla Gizem Çelik'te buldu. 36 yaşındaki Ahmet Kural'ın sevgilisiyle evlenecekleri iddiasının ardından ortaya atılan bir başka iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. İşte detaylar...
Ahmet Kural'ın, sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlenme kararı aldığı iddialarının ardından gündeme gelen bir başka iddia ile magazin dünyası sarsıldı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın, yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı?
Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. 2.Sayfa'da yer alan habere göre; taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl Kasım ayında ayrıkları öğrenildi.
Ahmet Kural'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.' açıklamasını yaptı.
Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.