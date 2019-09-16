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Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!

Ahmet Kural, geçirdiği zor günlerin ardından aradığı aşkı avukat Çağla Gizem Çelik'te buldu. 36 yaşındaki Ahmet Kural'ın sevgilisiyle evlenecekleri iddiasının ardından ortaya atılan bir başka iddia magazin gündemine bomba gibi düştü. İddiaya göre Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. İşte detaylar...

16.09.2019 12:36 - Son Güncelleme: 16.09.2019 13:05
Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!

Ahmet Kural'ın, sevgilisi Çağla Gizem Çelik ile evlenme kararı aldığı iddialarının ardından gündeme gelen bir başka iddia ile magazin dünyası sarsıldı. Geçirdiği zor günleri geride bırakan başarılı oyuncu Ahmet Kural'ın, yaklaşık 3 aydır birlikte olduğu avukat sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı?

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!

Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. 2.Sayfa'da yer alan habere göre; taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl Kasım ayında ayrıkları öğrenildi.

Ahmet Kural'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.' açıklamasını yaptı.

Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!

AHMET KURAL'IN AVUKAT SEVGİLİSİ

Ahmet Kural'ın sevgilisinin 29 yaşında olduğu öğrenildi. 3 aydır birlikte olan çiftin ailelerinin tanıştığı iddia edildi. Bir başka iddiaya göre Çağla Gizem Çelik'e evlenme teklifi eden Ahmet Kural bu yılın sonunda dünyaevine girecek.

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!

SAĞLIKLI İLİŞKİ İÇİN...

Çiftin, ilişkilerinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi adına bir süre gözlerden uzak kalmayı tercih ettikleri öğrenildi.

Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!

Daha önce Kadıköy'de böyle görüntülenmişlerdi.

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