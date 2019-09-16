Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik evli mi çıktı? Şok iddia!

Avukat Çağla Gizem Çelik'in eşi ile boşanma aşamasında olduğu hala boşanmadığı iddia edildi. 2.Sayfa'da yer alan habere göre; taraflar bu iddiaları yalanladı. Çiftin geçen yıl Kasım ayında ayrıkları öğrenildi.

Ahmet Kural'ın menajeri; 'Çağla Hanım 20.11.2018 tarihinde karışlıklı anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştır.' açıklamasını yaptı.

Avukat Çağla Gizem, bir dönem Ahmet Kural'ın avukatlığını da yaptı.