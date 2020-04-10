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Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

Ahmet Kural Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Koronavirüs günlerinde evinde kedisi Fikret ile vakit geçiren Kural, bir süredir Avukat Çağla Gizem Çelik ile birlikte... 37 yaşındaki Ahmet Kural'ın eskiden nişanlı olduğunu biliyor muydunuz? 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya gelen, konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. İşte karantina günlerinde evinde hayran olduğu ünlülerin eski sevgililerini merak edenlerin şaşırdığı gerçek! Ahmet Kural daha önce bakın hangi ünlü isimle nişanlıymış...

10.04.2020 15:37 - Son Güncelleme:
Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

Karizmatik oyuncu karantina günlerinde saç ve saklı uzatmasıyla dikkat çekti. 47 yaşındaki ünlü oyuncunun hayranı Ahmet Kural'ın özel hayatını didik didik araştırmaya devam ediyor.

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Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

Corona virüs günlerinde ev karantinasını kedisi Fikret ile geçiren oyuncu Ahmet Kural'ın daha önce başından bir nişan geçtiğini öğrenenler şaşırdı. Ahmet Kural'ın eski nişanlısı da kendisi gibi bir oyuncu... Üstelik kurdelelerini de usta sanatçı Orhan Gencebay kesmişti...

Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

UĞUR GÜNEŞ-SELEN SEYVEN

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş bir dönem Selen Seyven ile birlikteydi. Selen Seyven şu sıralar Avlu dizisinde rol alıyor.

Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

İZDİVAÇ PROGRAMINDAN SEVGİLİ

Uğur Güneş'in bir diğer sevgilisi ise bir izdivaç programına katılan Cansu Gündüz idi.

Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?
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