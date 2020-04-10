Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?

Corona virüs günlerinde ev karantinasını kedisi Fikret ile geçiren oyuncu Ahmet Kural'ın daha önce başından bir nişan geçtiğini öğrenenler şaşırdı. Ahmet Kural'ın eski nişanlısı da kendisi gibi bir oyuncu... Üstelik kurdelelerini de usta sanatçı Orhan Gencebay kesmişti...