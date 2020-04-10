Ahmet Kural'ın nişan fotoğrafları şoke etti! Çoğu kişi bu gerçeği bilmiyordu... Ahmet Kural kimdir, kaç yaşında?
Ahmet Kural Instagram paylaşımlarına devam ediyor. Koronavirüs günlerinde evinde kedisi Fikret ile vakit geçiren Kural, bir süredir Avukat Çağla Gizem Çelik ile birlikte... 37 yaşındaki Ahmet Kural'ın eskiden nişanlı olduğunu biliyor muydunuz? 10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya gelen, konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı. İşte karantina günlerinde evinde hayran olduğu ünlülerin eski sevgililerini merak edenlerin şaşırdığı gerçek! Ahmet Kural daha önce bakın hangi ünlü isimle nişanlıymış...
10.04.2020 15:37
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