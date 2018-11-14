Ahmet Kural'ın parmağını kırmasıyla magazin basınında adını sıkça duyuran Naz Çekem, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Çekem, "Ben sonuna kadar Sıla'nın arkasındayım. Şahitlik yaparım ona. Kadın kadının yanındadır her zaman bunu unutmayalım. Bir kadın ne yaparsa yapsın el kaldıramazsın" dedi.