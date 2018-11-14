Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem'den Sıla'ya destek! Naz Çekem kimdir?

Ahmet Kural Sıla'yı darp ettiği idialarıyla gündemden düşmezken, Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem'den darp edilen Sıla'ya destek geldi. Birlikte oldukları dönemde Ahmet Kural'ın büyük bir soğukkanlılıkla kendisinin parmağını kırdığını söyleyen Naz Çekem, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 2014 yılında Ahmet Kural'ın sevgilisi olan Naz Çekem, "Ben sonuna kadar Sıla'nın arkasındayım. Şahitlik yaparım ona. Kadın kadının yanındadır her zaman bunu unutmayalım. Bir kadın ne yaparsa yapsın el kaldıramazsın" dedi. Peki, Ahmet Kural'ın bir dönem birliktelik yaşadığı Naz Çekem kimdir? İşte Çekem'in Ahmet Kural hakkında söyledikleri...

14 Kasım 2018 Çarşamba, 13:17:46 Güncelleme: 13:46:53
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Ahmet Kuralın eski sevgilisi Naz Çekemden Sılya destek!: Sılanın yanındayım şahit olurum

Ahmet Kural'ın parmağını kırmasıyla magazin basınında adını sıkça duyuran Naz Çekem, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Çekem, "Ben sonuna kadar Sıla'nın arkasındayım. Şahitlik yaparım ona. Kadın kadının yanındadır her zaman bunu unutmayalım. Bir kadın ne yaparsa yapsın el kaldıramazsın" dedi.

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Ahmet Kuralın eski sevgilisi Naz Çekemden Sılya destek!: Sılanın yanındayım şahit olurum

Şarkıcı Sıla Gençoğlu, fiziksel şiddet gördüğünü iddia ettiği oyuncu sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Mahkemeden Kural'ın 3 ay süresince kendisine yaklaşmamasına yönelik koruma kararı aldırdı.

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Ahmet Kuralın eski sevgilisi Naz Çekemden Sılya destek!: Sılanın yanındayım şahit olurum

Ünlü oyuncunun adı 2014 yılında da şiddet olayına karışmıştı. Ahmet Kural'ın barda tartıştığı arkadaşı Naz Çekem'in parmağını kırdığı iddia edilmişti. Çekem, iddiayı doğrulamış ve 'Çok üzgünüm. Canımı yaktı. Ona dava açıyorum' demişti.

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Ahmet Kuralın eski sevgilisi Naz Çekemden Sılya destek!: Sılanın yanındayım şahit olurum

Ahmet Kural'ın parmağını kırmasıyla magazin basınında adını sıkça duyuran Naz Çekem, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Son zamanlarda davaları görülen Sıla-Ahmet Kural ile ilgili sorulan soruları cevaplayan Çekem, Ahmet Kural'a adeta ateş püskürdü.

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Ahmet Kuralın eski sevgilisi Naz Çekemden Sılya destek!: Sılanın yanındayım şahit olurum

"İLAHİ ADALET"

Çekem, "Geçtiğimiz yıllarda da Ahmet Kural'ın size şiddet gösterdiğini iddia etmiştiniz şimdi ise aynı şeyleri Sıla söylüyor neler diyeceksiniz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

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