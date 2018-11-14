Ahmet Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem'den Sıla'ya destek! Naz Çekem kimdir?
Ahmet Kural Sıla'yı darp ettiği idialarıyla gündemden düşmezken, Kural'ın eski sevgilisi Naz Çekem'den darp edilen Sıla'ya destek geldi. Birlikte oldukları dönemde Ahmet Kural'ın büyük bir soğukkanlılıkla kendisinin parmağını kırdığını söyleyen Naz Çekem, önceki gün Bebek'te görüntülendi. 2014 yılında Ahmet Kural'ın sevgilisi olan Naz Çekem, "Ben sonuna kadar Sıla'nın arkasındayım. Şahitlik yaparım ona. Kadın kadının yanındadır her zaman bunu unutmayalım. Bir kadın ne yaparsa yapsın el kaldıramazsın" dedi. Peki, Ahmet Kural'ın bir dönem birliktelik yaşadığı Naz Çekem kimdir? İşte Çekem'in Ahmet Kural hakkında söyledikleri...
14 Kasım 2018 Çarşamba, 13:17:46 Güncelleme: 13:46:53
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