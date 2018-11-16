Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya aslen nerelidir? İşte Ahmet Kayanın hayatı!

Ahmet Kaya kimdir? Ahmet Kaya aslen nerelidir? İşte Ahmet Kaya'nın hayatı!
Lafı çok uzatmaya gerek yok. Fotoğraftaki bu genç şarkıları, albümleri, sözleri ile tanıdığımız, bugün ölüm yıldönümü olan Ahmet Kaya'dan başkası değil. Hayatı da oldukça fazla takip edilen Ahmet Kaya kimdir, aslen nerelidir? İşte Ahmet Kaya'nın hayatı...
FOTOĞRAFTAKİ BU GENCİ TANIDINIZ MI?
Aslına size hiç yabancı bir isim değil. Bugün kendisinin ölüm yıldönümü aynı zamanda.
Bu isim Ahmet Kaya'dan başkası değil. 16 Kasım 200 tarihinde hayatını kaybeden Ahmet Kaya, ölümünün 18.yılında unutulmadı. Gelin ölüm yıl dönümünde Ahmet Kaya kimdir, nerelidir bir bakalım. İşte Ahmet Kaya'nın hayatı...
Türkiye'de milyonlarca insan; henüz 43 yaşındayken sonsuzluğa göçen Ahmet Kaya'nın sesiyle 1986'da piyasaya çıkan Şafak Türküsü ile tanıştı ilk kez.
Kaya'nın; idam cezasıyla yargılanan Nevzat Çelik'in kaleme aldığı Şafak Türküsü adlı şiirden yaptığı aynı adlı bu beste onu bir anda tüm Türkiye'nin tanımasını sağladı.
Ahmet Kaya aynı yıl bu kez Attila İlhan'ın şiirinden hazırladığı besteyi de seslendirdiği An Gelir adlı albümü çıkardı. Bunu hala birçok kuşağın hafızasından silinmeyen şarkıların yer aldığı albümler takip etti.
Kaya'nın tüm Türkiye tarafından tanınması 1980'lerin sonlarında oldu belki ama müzik çok küçük yaştan beri onun tutkusuydu.
ALTI YAŞINDA BAĞLAMA ÇALMAYA BAŞLADI
1957 yılında Malatya'da doğdu Ahmet Kaya. Babası Sümerbank Mensucat fabrikasında çalışan bir işçiydi. Müzikle de henüz altı yaşındayken onun hediye ettiği bir bağlama sayesinde tanıştı.
Müziğe öylesine tutkuyla bağlandı ki okuldan sonraki zamanlarını plak ve kaset satan bir dükkanda çalışarak geçirmeye başladı.
Kaya ailesi geçim sıkıntısı nedeniyle İstanbul'a göç etmek zorunda kaldı. 1972 yılında İstanbul'un Kocamustafapaşa semtine yerleştiler. Ahmet Kaya da okulu bırakmak zorunda kaldı. İşportacılık ve çıraklık yaptı.
İstanbul'da yaşamaya başladığı dönemde çeşitli etkinliklerde bağlama çalmaya devam etti Kaya. Hayatının dönüm noktalarından biri de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki bir etkinlikte Ruhi Su ile tanışması oldu. Su'nun Mahsus Mahal isimli türküsünü bağlama eşliğinde seslendirdi.