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Haberler Magazin Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena yakalandı o detay olay

Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena yakalandı o detay olay

4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in geçtiğimiz günlerde aynı yerden fotoğraf paylaşması da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından ikilinin birlikte bir karesi ortaya çıkınca aşk iddiaları iyiden iyiye alevlenmişti. Mert Ramazan Demir önceki gün bir programa katıldı. Ancak gözler bambaşka bir detaya kaydı o detay sosyal medyanın diline düştü.

28.04.2023 08:57 - Son Güncelleme: 28.04.2023 09:03
Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena yakalandı o detay olay

Yalı Çapkını'nında Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu son zamanlarda arkadaşı Mert Ramazan Demir'le sık sık anıldı. Urla kareleri sonrası ortalık iyice karışmıştı. Ancak Demir, bu kez bambaşka bir konuyla gündemde.

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Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena yakalandı o detay olay

Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterildi. Ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı.

Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena yakalandı o detay olay

Hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu kez bayram paylaşımları olay olmuştu.

Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena yakalandı o detay olay

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti.

Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena yakalandı o detay olay

Bu kareler sonrası asıl bomba bir paylaşım sonrası patladı.

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