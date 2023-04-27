Ah Mert ah dost başa düşman ayağa! Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu iddia edilen Mert Ramazan Demir fena patladı o detay olay
4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in geçtiğimiz günlerde aynı yerden fotoğraf paylaşması da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından ikilinin birlikte bir karesi ortaya çıkınca aşk iddiaları iyiden iyiye alevlenmişti. Mert Ramazan Demir önceki gün bir programa katıldı. Ancak gözler bambaşka bir detaya kaydı o detay sosyal medyanın diline düştü.
27.04.2023 09:42 - Son Güncelleme: 27.04.2023 09:42
Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterildi. Ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı.
Hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu kez bayram paylaşımları olay olmuştu.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti.