Ah Afrodit ah! Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın büyük aşkı Kemal Yıldız dolandırıcı mı 'sevgilim dünyanın en zengin iş adamlarından biri'
Son dönemde Instagram'da yaptığı birbirinden ilginç paylaşımlarla adından söz ettiren Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, son dakika bombasını patlatmış, nişanlandığını ve yakın zamanda nikah masasına oturacağını duyurmuştu. Banu Alkan'ın bu açıklama sonrasında yaptığı hamle, evlilik haberinden daha çok ses getirdi. Kendisinden 20 yaş küçük aşkının fotoğraflarıyla Instagram hesabını donatan Banu Alkan'ın bu hamlesinin ardından sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddia edilmişti. İddialara Alkan'dan öyle bir yanıt geldi ki duyanların ağzı açık kaldı.
29.08.2022 10:08 - Son Güncelleme: 29.08.2022 10:08
Türk sinemasının yıldızlarından Banu Alkan, aşk orucunu 64 yaşında bozdu. 'Afrodit' lakabını alan Alkan, hayranlarını şaşırtan bir kararla nişanlandı.
Banu Alkan, 17 yaşında tanıştığı evli iş insanı Gürbüz Hanif ile ilişki yaşamaya başlamıştı. 20 yıllık birliktelik ise, Hanif'in kanser teşhisi sonrası vefatıyla son buldu.