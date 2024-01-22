Ağlayarak cezaevine girdi | Felç riski vardı! Dilan Polat'ın sağlık durumu nasıl? Hazal Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat kara para aklama suçu kapsamında cezaevine girmişti. Olayda her gün başka bir detay çıkmaya devam ederken, Dilan Polat'tan haber geldi. Polatgillerin müstakbel gelini Hazal Erdoğan sosyal medya hesabından son zamanlarda sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme gelen Dilan Polat'ın son hali hakkında açıklamada bulundu. İşte Hazal Erdoğan'ın o paylaşımı ve detaylar... ..
Fenomen olarak tanınan ve lüks yaşantısıyla gündeme gelen Dilan Polat ve eşi Engin Polat kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklandı.
Türkiye'nin gündemine oturan olayda adeta her gün başka bir detay çıkmaya devam etti.
Her hafta başından güller yağan Dilan Polat, eşinin uçak kiralamasıyla bazen de "1 günde 750 bin lira harcıyorum", "Kahvemi altın tozuyla içiyorum" açıklamalarıyla dikkatleri üstüne çekmişti.