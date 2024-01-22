Ağlayarak cezaevine girdi | Felç riski vardı! Dilan Polat'ın sağlık durumu nasıl? Hazal Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştı

Başına taktığı dolarları, milyonlarca liralık arabaları ve başından aşağı dökülen güllerle sık sık 'görgüsüz' yorumlarının hedefi olan Dilan Polat kara para aklama suçu kapsamında cezaevine girmişti. Olayda her gün başka bir detay çıkmaya devam ederken, Dilan Polat'tan haber geldi. Polatgillerin müstakbel gelini Hazal Erdoğan sosyal medya hesabından son zamanlarda sağlık sorunlarıyla sıkça gündeme gelen Dilan Polat'ın son hali hakkında açıklamada bulundu. İşte Hazal Erdoğan'ın o paylaşımı ve detaylar... ..