Buse Varol'un annesinden anlamlı paylaşım! Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesini görenler şok oldu!

Buse Varol, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden Alişan ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı. "Herkesin bir ruh eşi var bu hayatta, belki çok uzağında belki yanıbaşında..Allah'ın seni kaderime yazdığı güne şükürler olsun. Benim canimin içi kocam, nefesim, oğlumun melek kalpli babasi... Seni çok ama çok seviyorum. Nice huzur dolu yıllarimiz olsun.1. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun." şeklinde paylaşım yapan Buse Varol'un ardından annesi Birsen Özgan'da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi ve diğer ünlülerin anneleri...