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Buse Varol'un annesinden anlamlı paylaşım! Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesini görenler şok oldu!

Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesini görenler çok şaşırdı. Geçtiğimiz Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan Buse Varol - Alişan çifti, geçtiğimiz gün evliliklerinin 1. yıl dönümünü kutladılar. Buse Varol'un annesi Birsen Özgan'da sosyal medya hesabı üzerinden Alişan ve Buse Varol'un evlilik yıldönümünü kutlamayı ihmal etmedi. Anne Birsen Hanım'ın anlamlı mesajına Alişan,"Amin annem amin" şeklinde yanıt verdi. Ünlü çiftin attığı her adım merak edilirken, Buse Varol'un annesiyle olan benzerliği dikkat çekti. Buse Varol'un annesi, genç ve güzel görünümüyle beğeni topladı. İşte Buse Varol ve diğer ünlülerin anneleri...

07.05.2019 09:42 - Son Güncelleme: 07.05.2019 09:56
Buse Varol'un annesini görenler şok oldu!
Buse Varol'un annesini görenler şok oldu!

Buse Varol, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Türkücü Alişan ile 2018 yılında evlenen Buse Varol, geçtiğimiz Şubat ayında oğlu Burak'ı dünyaya getirdi. Doğuştan şanslı olan Burak'ın anneannesinin güzelliği ise dikkatlerden kaçmadı. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi ve diğer ünlülerin anneleri...

Buse Varol'un annesinden anlamlı paylaşım! Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesini görenler şok oldu!
Buse Varol'un annesinden anlamlı paylaşım! Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesini görenler şok oldu!

Buse Varol, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabı üzerinden Alişan ile evliliklerinin 1. yıldönümünü kutladı. "Herkesin bir ruh eşi var bu hayatta, belki çok uzağında belki yanıbaşında..Allah'ın seni kaderime yazdığı güne şükürler olsun. Benim canimin içi kocam, nefesim, oğlumun melek kalpli babasi... Seni çok ama çok seviyorum. Nice huzur dolu yıllarimiz olsun.1. Evlilik yıldönümümüz kutlu olsun." şeklinde paylaşım yapan Buse Varol'un ardından annesi Birsen Özgan'da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. İşte Alişan'ın eşi Buse Varol'un annesi ve diğer ünlülerin anneleri...

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Emina Sandal

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Sandal annesiyle fotoğrafını paylaştı.

Ağlama Anne dizisinin Alev'i Birce Akalay'ın annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
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Güzel şarkıcının fotoğrafını hayranları yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Ağlama Anne dizisinin Alev'i Birce Akalay'ın annesini görenler şaşırdı! İşte ünlülerin anneleri
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Pelin Karahan

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