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Afrodit Banu Alkan'dan evlilik itirafı! Yüzüğünü gösterip “Evlendik” dedi! 2 katlı evi göz kamaştırdı! Meğer yatak odasında...

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner ve Hailey Bieber ile gündeme gelen Yeşilçam yıldızı, şimdi ise 2 katlı lüks eviyle konuşuldu. Evinin kapılarını açan Alkan'dan evlilik itirafı da geldi. Yüzüğünü gösterip "Evlendik" diyen ünlü oyuncu, herkesi şaşkına çevirirken yatak odası detayı dikkat çekti. İşte Banu Alkan'ın evi ve açıklamaları...

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Giriş Tarihi 12 Şubat 2024, 11:12 Güncelleme 12 Şubat 2024, 11:12
Afrodit Banu Alkan’dan evlilik itirafı! Yüzüğünü gösterip “Evlendik” dedi! 2 katlı evi göz kamaştırdı! Meğer yatak odasında... 1

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı yıldızı Banu Alkan, hem kariyeri hem de özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi.

Afrodit Banu Alkan’dan evlilik itirafı! Yüzüğünü gösterip “Evlendik” dedi! 2 katlı evi göz kamaştırdı! Meğer yatak odasında... 2

Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarına hız veren Alkan, 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner ve Hailey Bieber ile ilgili yaptığı paylaşımlarla da zaman zaman magazin manşetlerini süsledi.

Afrodit Banu Alkan’dan evlilik itirafı! Yüzüğünü gösterip “Evlendik” dedi! 2 katlı evi göz kamaştırdı! Meğer yatak odasında... 3

Ünlü isim, şimdi ise 2 katlı lüks eviyle gündeme geldi. Evrim Akın'ın sunduğu programın konuğu olan Alkan, evinin kapılarını açtı.

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