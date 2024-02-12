Afrodit Banu Alkan'dan evlilik itirafı! Yüzüğünü gösterip “Evlendik” dedi! 2 katlı evi göz kamaştırdı! Meğer yatak odasında...

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, hem kariyeri hem özel hayatıyla yıllarca adından söz ettirdi. Son dönemlerde 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner ve Hailey Bieber ile gündeme gelen Yeşilçam yıldızı, şimdi ise 2 katlı lüks eviyle konuşuldu. Evinin kapılarını açan Alkan'dan evlilik itirafı da geldi. Yüzüğünü gösterip "Evlendik" diyen ünlü oyuncu, herkesi şaşkına çevirirken yatak odası detayı dikkat çekti. İşte Banu Alkan'ın evi ve açıklamaları...