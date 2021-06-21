Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor

Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşi Altan Alkan'ı görenler ise şoke oldu! Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla adından söz ettieren Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez de erkek kardeşi ile geçmiş yıllardan bir karesini paylaşan 63 yaşındaki Alkan, sosyal medya gündeminde. Güzelliği ile dikkat çeken usta ismin kardeşi de oldukça yakışıklı bulundu. İşte Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetilen Banu Alkan'ın kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

21.06.2021 14:41 - Son Güncelleme: 21.06.2021 14:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





