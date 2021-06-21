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Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor

Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşi Altan Alkan'ı görenler ise şoke oldu! Geçtiğimiz günlerde bikinili pozlarıyla adından söz ettieren Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan Instagram paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kez de erkek kardeşi ile geçmiş yıllardan bir karesini paylaşan 63 yaşındaki Alkan, sosyal medya gündeminde. Güzelliği ile dikkat çeken usta ismin kardeşi de oldukça yakışıklı bulundu. İşte Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetilen Banu Alkan'ın kardeşi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin kardeşleri...

21.06.2021 14:41 - Son Güncelleme: 21.06.2021 14:55
Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor

"KARDEŞİ SALİH GÜNEY'İN KOPYASI!"

Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor

63 yaşındaki Banu Alkan, son halinden özel hayatına magazin gündeminin her daim olmazsa olmaz isimleri arasında. Sosyal medyayı aktif kullanan Alkan, önceki gün bikinili paylaşımlarıyla adından söz ettirmişti.

Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor

Bu kez de kardeşi Alkan Alkan ile yıllar öncesinden bir poz paylaşan Banu Alkan'a, "Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzettim" yorumları yağdı. İşte başta Banu Alkan ve kardeşi Altan Alkan olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve kardeşleri...

Afrodit Banu Alkan mini elbisesiyle ortalığı yıktı geçti kardeşini görenler şoke oldu! Herkes Yeşilçam'ın jönü Salih Güney'e benzetiyor

ESRA BİLGİÇ