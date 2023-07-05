"Afra silikon taktır" dedi bir yanda da Afra Saraçoğlu'nun annesi küplere bindi "Çete misiniz yetmedi mi ahkam kesmeleriniz?"
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Pek çok aşk iddiasının ardından Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu sonrasında annesiyle tatile çıkmıştı. Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu bakın bu kez ne ile gündeme geldi.
05.07.2023 10:46 - Son Güncelleme: 05.07.2023 10:46
Bu anlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Sonrasında Afra Saraçoğlu bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti. Annesi ile birlikte Katalanta'ya gitmek için havalimanına giden Afra Saraçoğlu, İtalya vizesi alamadığı için görevliler tarafından uçağa alınmamıştı.