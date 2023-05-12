Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini giymiş! Mert Yazıcıoğlu'na Dilan Çiçek Deniz'den olay sürpriz! "Önce aşkını sonra kıyafetlerini aldı" Görenler şokta
Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini giymiş! Mert Yazıcıoğlu'na Dilan Çiçek Deniz'den olay sürpriz... Afra Saraçoğlu ile 4 yıllık ilişkisini sonlandırdıktan kısa bir süre sonra Dilan Çiçek Deniz ile aşk yaşamaya başlayan Mert Yazıcıoğlu 'ihanet' iddialarıyla gündemden düşmüyordu. Afra Saraçoğlu ile sevgili olduğu dönemde Dilan Çiçek Deniz'e bakışları ortaya çıkan ve 'O zamandan Dilan'ı kafasına takmıştı' iddialarıyla gündemden düşmeyen Mert Yazıcıoğlu bu kez doğum günüyle adından söz ettirdi. Mert Yazıcıoğlu'nun yaş gününe özel sürpriz kutlama düzenleyen Dilan Çiçek Deniz'in üzerindeki kıyafetler sosyal medyayı şaşkına çevirdi.
"ÖNCE AŞKINI SONRA KIYAFETLERİNİ ALDI"
Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini giymiş! Mert Yazıcıoğlu'na Dilan Çiçek Deniz'den olay sürpriz! Görenler şaşkına döndü sosyal medyada, "Önce aşkını sonra kıyafetlerini aldı" yorumları yapıldı.
Çiçeği burnunda aşıklar, Arnavutköy'deki bir balıkçıda görüntülendi. 30 yaşına basan Yazıcıoğlu'nun doğum gününü kutlamaya giden çift, akşam saatlerinde geldikleri mekandan yaklaşık altı saat sonra ayrıldı. İkili, çıkışta kendilerini bekleyen basın mensuplarının sorularını yanıtlamayı da ihmal etmedi.
Dilan Çiçek Deniz',n Mert Yazıcıoğlu'nun pastasının üzerine yazdırdığı bu sözler "Afra göndermesi mi?é olarak yorumlanırken şaşkına çeviren bir detay sosyal medyada gündem oldu.
Dilan Çiçek Deniz'in kombinini görenler, "Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini giymiş" , "Önce aşkını sonra kıyafetlerini aldı" yorumları yaptı.