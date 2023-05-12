Afra Saraçoğlu'nun kıyafetini giymiş! Mert Yazıcıoğlu'na Dilan Çiçek Deniz'den olay sürpriz! "Önce aşkını sonra kıyafetlerini aldı" Görenler şokta

Yaklaşık dört yıl aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, dört ay önce ilişkilerini sonlandırmıştı. Yazıcıoğlu, ayrılığın ardından kendisi gibi oyuncu olan Dilan Çiçek Deniz ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.

