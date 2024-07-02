Afra Saraçoğlu'nun gözlerden uzak yaşayan babası ortaya çıktı! "Üzerimde emeği yok" demişti! Yalı Çapkını'nın yıldızının babası...

Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun uzun süredir gözlerden uzak yaşayan babası nihayet ortaya çıktı. Geçmişte babası hakkında "Üzerimde emeği yok" diyerek dikkat çeken güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bu açıklamaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İşte Afra Saraçoğlu'nun yıllardır sır gibi sakladığı babası...