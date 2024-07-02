SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Afra Saraçoğlu'nun gözlerden uzak yaşayan babası ortaya çıktı! "Üzerimde emeği yok" demişti! Yalı Çapkını'nın yıldızının babası...

Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun uzun süredir gözlerden uzak yaşayan babası nihayet ortaya çıktı. Geçmişte babası hakkında "Üzerimde emeği yok" diyerek dikkat çeken güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bu açıklamaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İşte Afra Saraçoğlu'nun yıllardır sır gibi sakladığı babası...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 14:01 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 14:01
Afra Saraçoğlu’nun gözlerden uzak yaşayan babası ortaya çıktı! Üzerimde emeği yok demişti! Yalı Çapkını’nın yıldızının babası... 1

Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun uzun süredir gözlerden uzak yaşayan babası nihayet ortaya çıktı. İşte Afra Saraçoğlu'nun yıllardır sır gibi sakladığı babası...

Afra Saraçoğlu’nun gözlerden uzak yaşayan babası ortaya çıktı! Üzerimde emeği yok demişti! Yalı Çapkını’nın yıldızının babası... 2

Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinin en büyük çıkışını yakalayan Afra Saraçoğlu, hem rol arkadaşı hemde sevgisili Mert Ramazan Demir ile tatil sezonunu açtı.

Afra Saraçoğlu’nun gözlerden uzak yaşayan babası ortaya çıktı! Üzerimde emeği yok demişti! Yalı Çapkını’nın yıldızının babası... 3

İkilinin haberleri sevenleri tarafından yakından takip edilirken Afra Saraçoğlu özel hayatıyla magazin manşetlerine bomba gibi düştü.

SON DAKİKA