Afra Saraçoğlu'nun gözlerden uzak yaşayan babası ortaya çıktı! "Üzerimde emeği yok" demişti! Yalı Çapkını'nın yıldızının babası...

Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun uzun süredir gözlerden uzak yaşayan babası nihayet ortaya çıktı. Geçmişte babası hakkında "Üzerimde emeği yok" diyerek dikkat çeken güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun bu açıklamaları, magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. İşte Afra Saraçoğlu'nun yıllardır sır gibi sakladığı babası...
Mert Ramazan Demir ile başrolü paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin yıldızı Afra Saraçoğlu'nun uzun süredir gözlerden uzak yaşayan babası nihayet ortaya çıktı. İşte Afra Saraçoğlu'nun yıllardır sır gibi sakladığı babası...
Yalı Çapkını dizisiyle kariyerinin en büyük çıkışını yakalayan Afra Saraçoğlu, hem rol arkadaşı hemde sevgisili Mert Ramazan Demir ile tatil sezonunu açtı.
İkilinin haberleri sevenleri tarafından yakından takip edilirken Afra Saraçoğlu özel hayatıyla magazin manşetlerine bomba gibi düştü.