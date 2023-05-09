Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir'den evlilik teklifi! Yalı Çapkını dize geldi... "Şiirler yazılacak bir aşk yaşıyorlar" dedi bombayı patlattı
Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir'den evlilik teklifi! O kare ortaya çıkınca "şiirler yazılacak bir aşk yaşıyorlar" dedi bombayı patlattı. Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu aşk hayatıyla gündemden düşmez oldu. Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlığı aşk dedikodusunu beraberinde getirirken ikili her seferinde arkadaş olduklarını vurguladı. Ancak peş peşe gelen iddialar ve görüntüler aşk iddialarını hala diri tutuyor. Son olarak Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na evlilik teklifi ettiği iddia edildi. İşte detaylar...
09.05.2023 17:21 - Son Güncelleme: 09.05.2023 17:30
"ŞİİRLER YAZILACAK BİR AŞK YAŞIYORLAR"
Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir'den evlilik teklifi! Yalı Çapkını dize geldi...
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, Yalı Çapkını dizisinin kamera arkasında işte böyle görüntülendi.
Geçtiğimiz haftalarda hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, paylaşımlarıyla olay olmuştu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti. Bu kareler sonrası asıl bomba bir paylaşım sonrası patladı. O da ikilinin Urla'da yan yana çekilen kareleriydi.