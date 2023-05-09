Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir'den evlilik teklifi! Yalı Çapkını dize geldi... "Şiirler yazılacak bir aşk yaşıyorlar" dedi bombayı patlattı

Geçtiğimiz haftalarda hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, paylaşımlarıyla olay olmuştu. Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti. Bu kareler sonrası asıl bomba bir paylaşım sonrası patladı. O da ikilinin Urla'da yan yana çekilen kareleriydi.