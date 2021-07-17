Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu havuzda aşka geldi dudak dudağa! Hasret gideren çift romantizmin doruklarında

Afra Saraçoğlu (23) ile Mert Yazıcıoğlu (28) Ocak 2019'dan bu yana birlikte. Dizi ve film çekimleri nedeniyle yoğun bir dönem yaşayan çift geçenlerde birbirlerini görememekten, baş başa vakit geçirememekten şikayet etmişti.