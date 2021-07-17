Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu havuzda aşka geldi dudak dudağa! Hasret gideren çift romantizmin doruklarında
2019 yılından bu yana aşk yaşayan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu film çekimleri biter bitmez soluğu Bodrum'da aldı. Gözlerden uzak kalmak için de Mert Yazıcıoğlu'nun amcasının Turgutreis'teki evine yerleştiler. Havuzda sarmaş dolaş gün batımı manzarasını seyreden genç aşıklar, birbirlerini öpmeye doyamadı. Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu'nun aşırı zayıf hali de gözlerden kaçmadı.
Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, işlerindeki yoğunluğun azalması ile kısa süreliğine tatile çıktı. Havuzda sarmaş dolaş gün batımı manzarasını seyreden genç aşıklar, birbirlerini öpmeye doyamadı.
Afra Saraçoğlu (23) ile Mert Yazıcıoğlu (28) Ocak 2019'dan bu yana birlikte. Dizi ve film çekimleri nedeniyle yoğun bir dönem yaşayan çift geçenlerde birbirlerini görememekten, baş başa vakit geçirememekten şikayet etmişti.
Meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu önceki gün, sevgilisiyle objektiflere takıldı. Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu, işlerindeki yoğunluğun azalması ile kısa süreliğine tatile çıktı.
Mert Yazıcıoğlu, Saraçoğlu'nun çok çalıştığını söyleyerek, "Birbirimizi zor görüyoruz" açıklamasında bulunmuştu. İşlerin araya girmesiyle kısa bir süreliğine tatile çıkan ikili soluğu Bodrum'da aldı.
Mert Yazıcıoğlu'nun amcasının Turgutreis'teki evinde kafa dinleyen ikilinin keyfi yerindeydi. Aileleriyle sohbet edip keyifli vakit geçiren genç çift, akşam üzeri havuza girerek serinledi.