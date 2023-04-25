Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'den aşk için ilk açıklama "Beraber gittik ve..." Yeni kareler ortaya çıktı Afra aileye girdi
4 yıllık ilişkilerini sonlandırmalarının ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ikilisi gündemden düşmüyor... Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun ayrılık nedeni olarak, Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını adlı dizide Mert Ramazan Demir'le yakınlaşması olarak gösterilmişti. Saraçoğlu ile Demir'in geçtiğimiz günlerde aynı yerden fotoğraf paylaşması da sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşmüş ardından ikilinin birlikte bir karesi ortaya çıkınca aşk iddiaları iyiden iyiye alevlenmişti. İkilinin Urla tatilinden yeni görüntüler ortaya çıkarken ilk açıklama da geldi. Öte yandan aile detayı da gözlerden kaçmadı.
25.04.2023 07:14 - Son Güncelleme: 25.04.2023 07:14
Yalı Çapkını'nında Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu son zamanlarda arkadaşı Mert Ramazan Demir'le sık sık anıldı. Urla kareleri sonrası ortalık iyice karıştı.
Hatta Afra Saraçoğlu'nun 4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrılık nedeni partneriyle olan samimiyeti olarak gösterildi. Ancak Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu ihanet iddialarını net bir dille yalanladı.
Hayranları tarafından yakıştırılan Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir, bu kez bayram paylaşımları olay olmuştu.
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aynı yerden paylaşım yaptığı iddia edilirken kalp detayı dikkat çekmişti.