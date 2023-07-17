Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir’i takipten çıktı ortalık karıştı! Ayrıldılar mı merak edilen Yalı Çapkını aşıkları...

Bu anlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Sonrasında Afra Saraçoğlu bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti. Annesi ile birlikte Katalanta'ya gitmek için havalimanına giden Afra Saraçoğlu, İtalya vizesi alamadığı için görevliler tarafından uçağa alınmamıştı.