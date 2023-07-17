Afra Saraçoğlu sevgilisi Mert Ramazan Demir'i takipten çıktı ortalık karıştı! Ayrıldılar mı merak edilen Yalı Çapkını aşıkları...
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Pek çok aşk iddiasının ardından Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu ardından sevgilisiyle Portekiz'e gitmişti. Ancak önceki gün ünlü çift hakkında flaş gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
17.07.2023 09:45 - Son Güncelleme: 17.07.2023 09:45
Bu anlar sosyal medyada da çok konuşulmuştu. Sonrasında Afra Saraçoğlu bambaşka bir konuyla gündeme gelmişti. Annesi ile birlikte Katalanta'ya gitmek için havalimanına giden Afra Saraçoğlu, İtalya vizesi alamadığı için görevliler tarafından uçağa alınmamıştı.