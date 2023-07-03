Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı "Bebeğimle..." Yılın aşkının kahramanı Afra'nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...
Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Pek çok aşk iddiasının ardından Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu sonrasında annesiyle tatile çıktı. Sosyal medyada annesini paylaşan Saraçoğlu'nu annesiyle yan yana görenler şaşkına döndü. Annesi kızını solladı geçti.
03.07.2023 15:12 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:12