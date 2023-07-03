Vav TV İzle
Haberler Magazin Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı "Bebeğimle..." Yılın aşkının kahramanı Afra'nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...

Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı "Bebeğimle..." Yılın aşkının kahramanı Afra'nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını sosyal medyada adından söz ettirmeyi başardı. Başrolünde Afra Saraçoğlu, Beril Pozam ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı Yalı Çapkını'nda Seyran karakterine hayat veriyor Afra Saraçoğlu. Pek çok aşk iddiasının ardından Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu sonrasında annesiyle tatile çıktı. Sosyal medyada annesini paylaşan Saraçoğlu'nu annesiyle yan yana görenler şaşkına döndü. Annesi kızını solladı geçti.

03.07.2023 15:12 - Son Güncelleme: 03.07.2023 15:12
Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı Bebeğimle... Yılın aşkının kahramanı Afra’nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...

Son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Afra Saraçoğlu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı Bebeğimle... Yılın aşkının kahramanı Afra’nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...

Rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le dudak dudağa görüntülenmişti Saraçoğlu.

Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı Bebeğimle... Yılın aşkının kahramanı Afra’nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...

Daha önce bu konu hakkında hiç konuşmayan ikilinin görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı Bebeğimle... Yılın aşkının kahramanı Afra’nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...

Saraçoğlu'nun sonraki rotası ise annesiyle birlikte gideceği İtalya olacaktı. Ancak vize engeline takılmıştı.

Afra Saraçoğlu paylaştı sosyal medya yıkıldı Bebeğimle... Yılın aşkının kahramanı Afra’nın annesi kızını solladı! Mert Ramazan Demir...

Pasaport sırasına giren oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıkmış oyuncu uçağa alınmamıştı.

SON DAKİKA