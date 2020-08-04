Haberler Galeri Magazin Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...

Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...

Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, ilişkide aradığı en önemli şeyin güven olduğunu söyledi. Saraçoğlu, "Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil" diyen Afra Saraçoğlu'nun Instagram'dan paylaştığı kumsal pozları ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğundaki başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çeken 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu merak konusu oldu.

04.08.2020 17:18 - Son Güncelleme: 04.08.2020 17:30
Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...

Afra Saraçoğlu Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Bir dergiye konuşan Saraçoğlu, ilişkide aradığı en önemli şeyin ne olduğunu açıkladı. "Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor." diyen Afra Saraçoğlu'nun kumsal pozları dikkat çekti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...

Kısa süre içerisinde beğeni yağmuruna tutulan paylaşım sonrası Afra Saraçoğlu'nun boyu merak konusu oldu.

Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...

İşte Afra Saraçoğlu'nun çok konuşulan pozları...

Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...
Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...

Afra Saraçoğlu'nun boyu kaç cm? İşte ünlülerin boyları...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaş Şaşmaz'ın yeni yaşını kutladı! İşte iki yakışıklı oyuncunun çocukluğu...
İsmail Ege Şaşmaz kardeşi Aytaş Şaşmaz'ın yeni yaşını kutladı! İşte iki yakışıklı oyuncunun çocukluğu...