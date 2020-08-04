Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...
Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, ilişkide aradığı en önemli şeyin güven olduğunu söyledi. Saraçoğlu, "Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil" diyen Afra Saraçoğlu'nun Instagram'dan paylaştığı kumsal pozları ise sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Oyunculuğundaki başarısı kadar güzelliği ile de dikkat çeken 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu merak konusu oldu.
04.08.2020 17:18
- Son Güncelleme: 04.08.2020 17:30
Afra Saraçoğlu Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Bir dergiye konuşan Saraçoğlu, ilişkide aradığı en önemli şeyin ne olduğunu açıkladı. "Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor." diyen Afra Saraçoğlu'nun kumsal pozları dikkat çekti.
DİĞER GALERİLER