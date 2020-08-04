Afra Saraçoğlu kumsal pozlarıyla ortalığı yıktı geçti! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu...

Afra Saraçoğlu Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Bir dergiye konuşan Saraçoğlu, ilişkide aradığı en önemli şeyin ne olduğunu açıkladı. "Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor." diyen Afra Saraçoğlu'nun kumsal pozları dikkat çekti.