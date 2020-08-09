Afra Saraçoğlu K-Pop dansıyla sosyal medyayı salladı! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu kimdir, boyu kaç cm?

K-POP NEDİR?

K-pop, İngilizce "Korean pop" ifadesinden kısaltma),Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur.

K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.