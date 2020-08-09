Afra Saraçoğlu K-Pop dansıyla sosyal medyayı salladı! 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu kimdir, boyu kaç cm?
Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde ilişkide aradığı en önemli şeyin güven olduğunu ifade etmiş ve açıklamalarıyla dikkat çekmişti. Instagram pozlarıyla adından sıkça söz ettiren Afra Saraçoğlu, dans videosu ile magazin gündemine bomba gibi düştü. Paylaşımında K Pop türünü yeni keşfettiğini aktaran Saraçoğlu, dans hocasıyla birlikte çalışmalara başladığını ifade etti. Oyunculuğundaki başarısı kadar güzelliği ve dansa olan yeteneği ile de dikkat çeken 22 yaşındaki Afra Saraçoğlu'nun boyu merak konusu oldu.
Oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile 1 yılı aşkın bir süredir birliktelik yaşayan Afra Saraçoğlu, Güney Kore popu olarak bilinen ve dünyada ciddi bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop müziği eşliğinde yeteneğini konuşturdu. Güzel oyuncu, sergilediği figürlere son derece hakim olduğu görülürken dans öğretmeniyle birlikte izleyenleri büyüledi. Saraçoğlu, Instagram hesabından yaptığı paylaşım, takipçileri tarafından oldukça beğenildi.
K-POP NEDİR?
K-pop, İngilizce "Korean pop" ifadesinden kısaltma),Güney Kore kökenli bir pop müzik türüdür. İnternet sayesinde çok geniş kitlelere yayılmış durumdadır. Güney Koreli şarkıcı Psy'nin "Gangnam Style" şarkısının klibi, YouTube'da en çok izlenen videolardan biri olmuştur.
K-pop müzik özellikle gençler arasında popülerdir. K-popu sadece bir müzik türü değil, aynı zamanda bir alt kültür olarak da görmek mümkündür. Sadece müzikleriyle değil danslarıyla da ünlüdür. Neredeyse bütün şarkılarının dansı vardır. Daha çok 3-5-7-13 kişili erkek veya kadın grupları bulunur.
Afra Saraçoğlu Instagram pozlarıyla dikkat çekti. Bir dergiye konuşan Saraçoğlu, ilişkide aradığı en önemli şeyin ne olduğunu açıkladı. "Benim için güven yoksa bir ilişki yaşamak mümkün değil. Bu arkadaşlarım için de geçerli. O yüzden bir şeyler paylaşabileceğim insanlarla aramda önce güven duygusu oluşması gerekiyor." diyen Afra Saraçoğlu'nun kumsal pozları dikkat çekti.