Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu Afra bakın ne dedi! Genç aşıkların havuz romantizmi gündeme bomba gibi düşmüştü...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olan Afra Saraçoğlu Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kuruluşunun 35. yılı onuruna, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı.