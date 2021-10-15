Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu evleniyor mu Afra bakın ne dedi! Genç aşıkların havuz romantizmi gündeme bomba gibi düşmüştü...
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu'nun evleneceği yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Geçtiğimiz Temmuz ayında kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile birlikte havuzdan verdikleri görüntülerle günlerce konuşulan Afra Saraçoğlu, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kuruluşunun 35. yılı onuruna, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine yine sevgilisi Mert ile katıldı. Uzun süredir meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşayan Saraçoğlu, "Evliliği düşünüyor musunuz?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.
15.10.2021 09:40
- Son Güncelleme: 15.10.2021 09:44
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de oldukça dikkat çeken genç oyuncu Afra Saraçoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başarıyor. Kendisi gibi oyuncu Mert Yazıcıoğlu ile birlikte olan Afra Saraçoğlu Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nin kuruluşunun 35. yılı onuruna, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen ödül törenine katıldı.