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Haberler Magazin Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil ifşası olay! "Aynı evde yaşıyorlar" O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: "Ayıp ama bu"

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil ifşası olay! "Aynı evde yaşıyorlar" O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: "Ayıp ama bu"

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil ifşası olay! Genç ikili meğer aynı evde yaşıyorlarmış. Aylardır aşk iddiasıyla gündeme gelen ve sevgilisinden ayrılan Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ile çıktığı Ege tatilinde hayranlarına yakalandı. Kimliğini belli etmemeye çalışan ünlü ikili hakkında ortaya atılan iddialara yenileri eklenince Pınar Eliçe ve Bircan Bali'nin yorumları dikkat çekti.

20.06.2023 10:03 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:29
Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil ifşası olay! Aynı evde yaşıyorlar O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: Ayıp ama bu

"AYNI EVDE YAŞIYORLAR"

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil ifşası olay! O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe, sevgiliyken adı rol arkadaşıyla aşk iddialarına karışan ve ayrıldıktan sonra ortaya atılan yeni iddialarla gündeme gelen Saraçoğlu hakkında "Ayıp bir şey ama bu" yorumu yaptı, Bircan Bali ise "Mert Yazıcıoğlu'nu unutuyorsunuz, bu ahlaklı bir şey değil" dedi.

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Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil ifşası olay! Aynı evde yaşıyorlar O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: Ayıp ama bu

Sürekli birlikte görüntülenen ancak arkadaş olduklarını her fırsatta dile getiren ikili, Beril Pozam'ın paylaşımında ise el eleydi.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil ifşası olay! Aynı evde yaşıyorlar O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: Ayıp ama bu

Bu olayın ardından ikilinin Yalı Çapkını sezon finali etkinliğindeki soğuk halleri sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil ifşası olay! Aynı evde yaşıyorlar O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: Ayıp ama bu

Hatta Demir'in aynı gecenin çıkışındaki durgun halleri gözden kaçmadı. Ancak yine aynı geceden ortaya çıkan bir görüntü, bir anda sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’in tatil ifşası olay! Aynı evde yaşıyorlar O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: Ayıp ama bu

O akşam birbirlerine soğuk gibi görünen ikilinin sarmaş dolaş olduğu iddia edilen o kare olay oldu. Ancak o karedeki kişilerin Afra ve Mert olup olmadığı kesin olarak bilinmiyor.

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