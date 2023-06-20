Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil ifşası olay! "Aynı evde yaşıyorlar" O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe: "Ayıp ama bu"

"AYNI EVDE YAŞIYORLAR"

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in tatil ifşası olay! O detaylar ortaya çıktı ağızlar açık kaldı Pınar Eliçe, sevgiliyken adı rol arkadaşıyla aşk iddialarına karışan ve ayrıldıktan sonra ortaya atılan yeni iddialarla gündeme gelen Saraçoğlu hakkında "Ayıp bir şey ama bu" yorumu yaptı, Bircan Bali ise "Mert Yazıcıoğlu'nu unutuyorsunuz, bu ahlaklı bir şey değil" dedi.