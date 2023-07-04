Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den yeni kare! Bakın bu kez nerede yakalandılar! Dudak dudağa görüntülenen ikili...

İLK YORUM EMRE ALTUĞ'DAN!

İkilinin rol arkadaşı Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikte olmasına, "Ben de medyadan gördüm. Fotoğrafları gördüm onun dışında konuşmadım. Bu konuyla ilgili bir yorumum olmaz" dedi.