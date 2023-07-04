Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir’den yeni kare! Bakın bu kez nerede yakalandılar! Dudak dudağa görüntülenen ikili...
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir ile aşk dedikodularına karıştı. İkili her fırsatta iddiaları yalanlayarak arkadaş olduklarını söyleseler de aşklarını daha fazla saklayamadı. Adı aşk dedikodularına karışan ikili geçen günlerde fena yakalandı. Birlikte tatile çıkan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, dudak dudağa görüntülendi ve böylelikle ikilinin ilişkisi belgelendi. Dizi aşka gerçeğe dönüşen oyuncu çiftin cephesinde bir gelişme daha yaşandı. Saraçoğlu ile Demir bir kez daha birlikte kameralara yakalandı. Bakın Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir bu kez nasıl görüntülendi...
04.07.2023 14:28 - Son Güncelleme: 04.07.2023 14:28
Afra Saraçoğlu'nun Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi geçen sene bitti. Ayrılık nedeni olarak ise Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir olarak gösterildi.
Ancak hem Afra Saraçoğlu hem Mert Ramazan Demir hem de Mert Yazıcıoğlu iddiaları net bir dille yalanladı.
Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, geçen günlerde yakayı ele verdi.
Birlikte tatile çıkan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, dudak dudağa görüntülendi ve böylelikle ikilinin ilişkisi belgelendi.
İLK YORUM EMRE ALTUĞ'DAN!
İkilinin rol arkadaşı Emre Altuğ, Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in birlikte olmasına, "Ben de medyadan gördüm. Fotoğrafları gördüm onun dışında konuşmadım. Bu konuyla ilgili bir yorumum olmaz" dedi.