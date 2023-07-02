Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir denizde dudak dudağa yakalanmıştı! İlk açıklama Emre Altuğ’dan! “Her şeye yakışırlar...”
Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile aşk yaşadığı iddiaları net bir dille yalanlamıştı. Her fırsatta arkadaş olduklarını dile getiren ikili, birlikte çıktıkları tatilde fena yakalanmıştı. Dudak dudağa görüntülenen Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in aşkı böylelikle belgelenmişti. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından ilk açıklama Emre Altuğ'dan geldi. Altuğ, ikilinin görüntülerinin sorulması üzerine dikkat çeken bir açıklamada bulundu. İşte Emre Altuğ'un o açıklaması...
02.07.2023 13:43 - Son Güncelleme: 02.07.2023 13:43
Her defasında aşk iddialarını yalanlayan Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, birlikte çıktıkları tekne tatillerinde fena yakalandı.
Aşıklarının tatil kaçamağı ifşa oldu ve Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu, dudak dudağa objektiflere yansıdı.
Göcek-Binlik Koyu'na demirli teknede serinlemek için suya giren Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu'nun samimi halleri, magazin gündemine bomba gibi düştü ve uzun süre konuşuldu.
GÖRÜNTÜLER EMRE ALTUĞ'A SORULDU!
Çok konuşulan görüntüler, ikilinin rol arkadaşı Emre Altuğ'a soruldu. Bayramın üçüncü gününde Kıbrıs'ta sahne alan Emre Altuğ, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi.