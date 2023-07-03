Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı! Mert Ramazan Demir’in hamlesi “Sonunda” dedirtti! Gözler Mert Yazıcıoğlu’na çevrildi...

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı. Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.