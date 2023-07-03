Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa yakalanmıştı! Mert Ramazan Demir’in hamlesi “Sonunda” dedirtti! Gözler Mert Yazıcıoğlu’na çevrildi...
Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu, geçen yıl 4 senelik ilişkilerini sonlandırmış ve büyük aşkın bitme nedeni olarak Mert Ramazan Demir gösterilmişti. Ancak taraflar iddiaları net bir dille yalanlayarak Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir'in arasındaki ilişkinin arkadaşlıktan ibaret olduğunu dile getirmişti. Biten ilişkinin ardından Yazıcıoğlu, Dilan Çiçek Deniz'le aşk yaşarken Saraçoğlu ile Demir, birlikte çıktıkları tatilde dudak dudağa görüntülendi. Magazin gündemine bomba gibi düşen görüntülerin ardından Mert Ramazan Demir'den dikkat çeken bir hamle geldi. Demir'in hamlesi "Sonunda" dedirtti. İşte detaylar...
Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Sosyal medya hesaplarında yaptıkları romantik paylaşımlarla sık sık gündem olan ikili, esprili mesajlaşmalarıyla da bolca gündem oldu.
Ancak Afra Saraçoğlu'nun Yalı Çapkını dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleri çiftin ayrıldığı yönündeki iddiaları da beraberinde getirdi.
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir süre önce dizilerinin yapım şirketi OGM Pictures'ın yeni yıl yemeğine katıldı. Ardından eğlence Emirgan'daki bir mekanda devam etti. Yapım ekibiyle birlikte eğlenen iki oyuncunun buradaki samimi görüntüleri ise basına yansıdı.
GECE OLAYLI BİTTİ
Öte yandan Saraçoğlu'nun erkek arkadaşı Mert Yazıcıoğlu ile yakın olan Kubilay Aka'nın ikili arasındaki samimiyetten rahatsız olarak Demir'in üzerine yürüdüğü ileri sürüdü.