Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa görüntülenen Mert Ramazan Demir’den ilginç yanıt! Ayrıldıkları konuşuluyordu! “Sorma abi...”

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir'le aşk dedikodularına karışmıştı. İddiaları her seferinde yalanlayan ikili, yaz tatilinde dudak dudağa görüntülenmişti. İlişkileri belgelenen çiftin kısa bir süre önce ise ayrıldığı iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından ilk kez kameralara yansıyan Demir'e Saraçoğlu soruldu. "Sorma abi" diyen Mert Ramazan Demir'in ilginç yanıtı dikkat çekti. İşte detaylar...
Afra Saraçoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini geçen yıl sonlandırdı. İkilinin ayrılık nedeni olarak da Mert Ramazan Demir gösterildi.
Ancak hem Saraçoğlu hem de Yazıcıoğlu ayrılık nedeninin ihanet olmadığının altını çizen bir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı.
Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ise her fırsatta arkadaş olduklarını dile getirdi.