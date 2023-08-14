Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa görüntülenen Mert Ramazan Demir’den ilginç yanıt! Ayrıldıkları konuşuluyordu! “Sorma abi...”

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir'le aşk dedikodularına karışmıştı. İddiaları her seferinde yalanlayan ikili, yaz tatilinde dudak dudağa görüntülenmişti. İlişkileri belgelenen çiftin kısa bir süre önce ise ayrıldığı iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından ilk kez kameralara yansıyan Demir'e Saraçoğlu soruldu. "Sorma abi" diyen Mert Ramazan Demir'in ilginç yanıtı dikkat çekti. İşte detaylar...