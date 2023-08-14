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Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa görüntülenen Mert Ramazan Demir’den ilginç yanıt! Ayrıldıkları konuşuluyordu! “Sorma abi...”

Mert Yazıcıoğlu ile 4 yıllık ilişkisi biten Afra Saraçoğlu'nun adı partneri Mert Ramazan Demir'le aşk dedikodularına karışmıştı. İddiaları her seferinde yalanlayan ikili, yaz tatilinde dudak dudağa görüntülenmişti. İlişkileri belgelenen çiftin kısa bir süre önce ise ayrıldığı iddia edildi. Tüm bu yaşananların ardından ilk kez kameralara yansıyan Demir'e Saraçoğlu soruldu. "Sorma abi" diyen Mert Ramazan Demir'in ilginç yanıtı dikkat çekti. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2023, 11:24 Güncelleme 14 Ağustos 2023, 11:45
Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa görüntülenen Mert Ramazan Demir’den ilginç yanıt! Ayrıldıkları konuşuluyordu! “Sorma abi...” 1

Afra Saraçoğlu, 4 yıl aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini geçen yıl sonlandırdı. İkilinin ayrılık nedeni olarak da Mert Ramazan Demir gösterildi.

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa görüntülenen Mert Ramazan Demir’den ilginç yanıt! Ayrıldıkları konuşuluyordu! “Sorma abi...” 2

Ancak hem Saraçoğlu hem de Yazıcıoğlu ayrılık nedeninin ihanet olmadığının altını çizen bir açıklamada bulunarak iddiaları yalanladı.

Afra Saraçoğlu ile dudak dudağa görüntülenen Mert Ramazan Demir’den ilginç yanıt! Ayrıldıkları konuşuluyordu! “Sorma abi...” 3

Mert Ramazan Demir ile Afra Saraçoğlu ise her fırsatta arkadaş olduklarını dile getirdi.

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