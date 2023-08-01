Afra Saraçoğlu en cesur haliyle gündemde! Vücuduna sardığı havlusuyla sere serpe uzandı! Mert Ramazan Demir'in sevgilisi...

Afra Saraçoğlu en cesur haliyle gündemde! Son dönemlerde özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Afra Saraçoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla çok konuşuldu. Mert Ramazan Demir'le aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, havlusuyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı. En cesur haliyle kamera karşısına geçen oyuncu için "Duru güzellik" yorumu yapıldı. İşte Afra Saraçoğlu'nun o paylaşımı...
Yalı Çapkını dizisinde Seyran karakterini canlandıran Afra Saraçoğlu, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
4 yıllık sevgilisi Mert Yazıcıoğlu ile ayrıldıktan sonra Mert Ramazan Demir'le yeni bir aşka yelken açan Saraçoğlu, bu kez sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi.
Mert Ramazan Demir'le aşk yaşayan Afra Saraçoğlu, havlusuyla sere serpe uzanarak verdiği bir pozu Instagram'da yayınladı.